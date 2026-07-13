Cáncer de ovario: 2 de cada 5 mujeres llegan al diagnóstico tras una urgencia y con menos opciones de curación

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MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cáncer de ovario es el octavo cáncer más común en mujeres a nivel mundial, cobrándose la vida de más de 200.000 mujeres cada año, señalan los investigadores, quienes añaden que no es fácil de diagnosticar, ya que comparte varios síntomas con afecciones benignas comunes. Durante años, uno de los grandes retos ha sido detectar esta enfermedad antes de que avance, ya que sus síntomas pueden confundirse con otros problemas frecuentes.

Dos de cada cinco mujeres con cáncer de ovario son diagnosticadas solo después de un ingreso hospitalario de urgencia, cuando tienen tres veces menos probabilidades de tener una enfermedad en fase temprana y potencialmente curable, según un análisis de datos realizado por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (Reino Unido) publicado en la revista de acceso abierto 'BMJ Oncology'.

Los resultados indican que las tasas de diagnóstico tras un ingreso de urgencia son aún más elevadas entre las mujeres jóvenes, mayores, frágiles o que viven en zonas desfavorecidas.

QUIÉNES TIENEN MÁS RIESGO DE LLEGAR TARDE AL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE OVARIO

Se basaron en los datos del registro nacional de cáncer de las 28.204 mujeres adultas diagnosticadas con la enfermedad en Inglaterra entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021, que posteriormente se vincularon con los registros de ingreso hospitalario.

Entre enero de 2017 y diciembre de 2021, 11.377 mujeres, algo más del 40% del total fueron diagnosticadas dentro de los 28 días posteriores a un ingreso hospitalario de urgencia. Ciertos factores se asociaron con el mayor riesgo: fragilidad; juventud; vejez; y privaciones económicas.

Entre las 3.372 mujeres que presentaban fragilidad extrema, según el índice SCARF de "fragilidad severa", más de dos tercios (2.313; casi el 69%) fueron diagnosticadas tras un ingreso de urgencia. Esto contrasta con las 2.891 (29%) de las 9.912 mujeres que no fueron clasificadas como frágiles (índice SCARF de "en buena forma").

El diagnóstico tras un ingreso de urgencia fue un 36% más probable en personas de entre 18 y 29 años (209 de 490; 43%) y un 25% más probable en mujeres mayores (de 80 años o más) (2.952 de 5.379; 55%) que entre las mujeres de 60 años o más (2319 de 6.402; poco más del 36%).

"El riesgo de ser diagnosticada con cáncer de ovario después de un ingreso de emergencia fue mayor en mujeres más jóvenes, a pesar de tener tasas más altas de cánceres de bajo grado en etapa temprana, factores asociados con tasas más bajas de diagnóstico de cáncer de ovario después de un ingreso de emergencia", destacan los investigadores, posiblemente porque el cáncer de ovario no se considera una enfermedad de mujeres jóvenes, especulan.

De manera similar, las mujeres de los barrios más desfavorecidos tenían un 11% más de probabilidades de ser diagnosticadas después de un ingreso de urgencia (2.377 de 5.823; algo más del 44%) que las de los barrios menos desfavorecidos (2.367 de 6.261; 38%), incluso después de tener en cuenta factores influyentes como la edad y la fragilidad.

CUANDO EL CÁNCER DE OVARIO APARECE EN URGENCIAS, LAS OPCIONES CAMBIAN

El análisis mostró que la enfermedad diagnosticada tras un ingreso de urgencia tenía más probabilidades de estar en una etapa avanzada. Entre las 8.438 mujeres de las que se disponía de información sobre el estadio, solo 1.155 (14%) tenían cáncer en estadio temprano (1 o 2), en comparación con 5.442 (poco más del 39%) de las 13.865 mujeres a las que no se les diagnosticó después de un ingreso de urgencia.

Las mujeres diagnosticadas tras un ingreso de urgencia tenían tres veces menos probabilidades de tener tumores de crecimiento lento (958 de 2.224; 14,5%) que las mujeres que no fueron ingresadas de urgencia (2.892 de 11.946; poco más del 24 %).

Se trata de un estudio observacional, por lo que no se pueden extraer conclusiones definitivas sobre causa y efecto. Además, los investigadores reconocen diversas limitaciones en sus hallazgos. Por ejemplo, no contaban con información completa sobre la presencia de comorbilidades ni sobre el estadio y grado del cáncer, ni tampoco sobre el uso de la atención primaria por parte de las mujeres antes de su ingreso.

Es probable que exista una interacción de diversos factores relacionados con las pacientes y los servicios de atención médica que expliquen los hallazgos, y todos ellos merecen una investigación más profunda antes de que se puedan mejorar los resultados para las mujeres con cáncer de ovario, sugieren los investigadores.

EL RETO MUNDIAL DE DETECTAR ANTES EL CÁNCER DE OVARIO

Pero este no es solo un problema para Inglaterra, destacan: "El problema del diagnóstico de cáncer de ovario tras un ingreso de urgencia no se limita a Inglaterra, sino que también afecta a países como Estados Unidos, Australia, Dinamarca, Noruega, Canadá y Nueva Zelanda, donde las tasas oscilan entre el 20% y el 50%", señalan.

"Es necesaria una acción concertada, siempre que sea posible con el apoyo de colaboraciones internacionales, para mejorar los procesos de derivación y diagnóstico, centrándose en aumentar la concienciación de las pacientes, mejorar la detección precoz de los síntomas de alarma, gestionar la priorización de las listas de espera y desarrollar vías de diagnóstico eficientes que puedan proporcionar un servicio oportuno a las numerosas mujeres con síntomas inespecíficos", concluyen.