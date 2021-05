7 de cada 10 mujeres desarrolla miomas uterinos en algún momento de su vida

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se conmemora el 28 de mayo, Cardiva, con el aval de la Sociedad Española para el Estudio de los Miomas y la Endometriosis (SEEME), y con el apoyo de la compañía Intimina, ha lanzado la campaña 'Tú marcas tu vida, no los miomas', para concienciar de que hay alternativas de tratamiento para las mujeres padecen la enfermedad que no dejan cicatrices y conservan el útero para que puedan ser madres.

Los miomas uterinos son los tumores benignos (no cancerosos) más frecuentes en las mujeres en edad reproductiva. El 70 por ciento de las mujeres los desarrolla en algún momento de su vida, pero solo una cuarta parte de ellos produce síntomas y molestias y requiere tratamiento. Los miomas sintomáticos comprometen la fertilidad y limitan la calidad de vida de las pacientes, hasta el punto de no salir de casa o no poder tener relaciones sexuales plenas debido al dolor.

Así, en dicha iniciativa participan cinco especialistas en Ginecología: la doctora María Luisa Cañete, responsable de la Unidad de Miomas de la Clínica Santa Elena de Madrid y secretaria de la SEEME; la doctora Rosa Darriba, directora del Centro Ginecológico Lúa y coordinadora de Ginecología y Obstetricia del Hospital Vithas Vigo; el doctor Francisco Montes de Oca, director del centro Ginefem Tenerife; la doctora Victoria Rey, directora médica de la Clínica Victoria Rey (Sevilla); y la doctora Mercedes Sobreviela, del Centro Ginecológico Bolonia (Zaragoza). Los expertos han colaborado con su conocimiento y experiencia en el contenido de los materiales que se están difundiendo en redes sociales con el hashtag #TúMarcasTuVida.

Por su parte, la paciente Tania Fernández Falcón, que participa en la campaña, cuenta que recibió el diagnóstico a los 25 años. "Tenía un mioma y me aconsejaban operarme, pero tras la cirugía no me daban muchas posibilidades de quedarme embarazada. Yo tenía claro que quería ser madre y busqué otras opciones de tratamiento porque la maternidad no debería peligrar por tener un mioma". Ahora es madre de una niña y está embarazada otra vez.

Además de impedir el embarazo, los miomas sintomáticos pueden producir trastornos menstruales y hemorragias, anemia consecuente, dolor y síntomas compresivos, y aumento del volumen del abdomen. "Las soluciones terapéuticas clásicas han sido la cirugía abierta y el abordaje por vía laparoscópica, pero ambas requieren ingreso hospitalario y anestesia general, y dejan cicatriz abdominal y uterina", detalla la doctora Cañete. Existen otras técnicas como la ablación de los miomas por radiofrecuencia o la embolización de arterias uterinas, que son una alternativa para las mujeres con contraindicación para la cirugía o en los casos que no son abordables por vía quirúrgica.

LA ALTERNATIVA PARA QUIENES SE PLANTEAN SER MADRES

En concreto, la ablación de los miomas por radiofrecuencia es un tratamiento mínimamente invasivo que se realiza por vía vaginal, a través de una fina aguja que aplica calor en el interior del mioma y produce la necrosis del tejido. El tejido necrosado se va reabsorbiendo y se reduce el volumen del mioma y, por lo tanto, sus síntomas.

"Esta técnica no daña el miometrio, no deja cicatrices abdominales y no conlleva recuperación postoperatoria. De hecho, la mujer puede comenzar a buscar el embarazo pocos meses después del tratamiento", añade la doctora Cañete. Según los especialistas, el 85 por ciento de las mujeres que se han tratado los miomas uterinos con ablación por radiofrecuencia asegura que ha vuelto a tener una vida normal. No obstante, aunque esta técnica cuenta con el aval de más de siete años de experiencia, todavía hay ginecólogos que no la utilizan.