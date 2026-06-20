El beneficio real de sumar solo dos horas de entrenamiento de fuerza a la semana, según Harvard

Archivo - Mujer en el gimnasio, ejercicio de fuerza - GRADYREESE/ISTOCK - Archivo

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) siguen siendo la principal causa de muerte en todo el mundo, lo que hace que las estrategias de prevención accesibles sean más importantes que nunca. Las actividades aeróbicas como caminar a paso ligero, trotar, andar en bicicleta y nadar son bien conocidas por ayudar a prevenir las ECV.

El entrenamiento de resistencia (ER), también conocido como entrenamiento de fuerza, está menos establecido. Consiste en ejercitar los músculos contra una fuerza, como el peso corporal, pesas libres, bandas de resistencia o máquinas.

Las directrices actuales recomiendan al menos dos días de entrenamiento de resistencia a la semana y 150 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada a vigorosa. También hacen hincapié en limitar los comportamientos sedentarios, incluido el tiempo prolongado frente al televisor, que ahora se considera un factor de riesgo independiente para las enfermedades cardiovasculares.

UN HÁBITO DE GIMNASIO, CLAVE PARA EL CORAZÓN FEMENINO

Un nuevo estudio de expertos de la Universidad de Harvard (Estados Unidos) publicado en 'JACC', la revista principal del Colegio Americano de Cardiología, demuestran que la salud cardiovascular se comprende mejor al considerar los hábitos de movimiento en general, en lugar de centrarse únicamente en comportamientos aislados, y que el entrenamiento de resistencia puede brindar beneficios adicionales para la salud cuando se incorpora a un estilo de vida activo

Este estudio examina cómo el entrenamiento de resistencia influye en el riesgo de enfermedades cardiovasculares como parte de este enfoque preventivo más amplio, y destaca, como conclusión principal, que las mujeres que levantan pesas podrían tener un menor riesgo de padecer enfermedades cardíacas graves, especialmente cuando combinan el ejercicio con actividad aeróbica.

"A pesar de sus reconocidos beneficios para la salud, el entrenamiento de resistencia suele pasarse por alto como estrategia de prevención de las enfermedades cardiovasculares, y su impacto en el riesgo de padecerlas (especialmente en mujeres de mediana edad y mayores) sigue sin estudiarse lo suficiente", plantea la doctora Tianyue Zhang, médica, autora principal del estudio e investigadora del Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard.

"La pregunta clave es cuánto aporta más allá de la actividad aeróbica por sí sola", advierte la investigadora.

CUÁNTO PESO HAY QUE MOVER PARA NOTAR MENOS RIESGO DE INFARTO

Los investigadores analizaron una cohorte prospectiva de 117.025 mujeres del Nurses' Health Study (NHS) y NHS II con una edad media al inicio de 66,8 años y 48,1 años, respectivamente. El tiempo de reacción (TR) se evaluó cada cuatro años y se informó por separado para brazos y piernas.

El tiempo frente al televisor fue la medida principal del comportamiento sedentario y se evaluó como el promedio de horas por semana que se pasaban sentadas en casa viendo la televisión. El resultado principal fue la incidencia de ECV mayor, definida como infarto de miocardio (IM) no mortal o mortal, accidente cerebrovascular, injerto de derivación de arteria coronaria o intervención coronaria percutánea (ICP).

"Dos o más horas semanales de entrenamiento de fuerza".

En ambas cohortes, niveles más altos de entrenamiento de resistencia (ER) se asociaron con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular mayor (ECV), especialmente infarto de miocardio (IM), sin una asociación significativa con el accidente cerebrovascular. Las mujeres que realizaban dos o más horas de ER por semana tenían un 20% menos de riesgo de ECV mayor y un 44% menos de riesgo de IM en comparación con las mujeres que no realizaban ninguno.

Cada hora adicional por semana se asoció con un 5% menos de riesgo de ECV mayor y un 14% menos de riesgo de IM. Estas asociaciones se debilitaron ligeramente tras ajustar por el índice de masa corporal (IMC) y afecciones cardiometabólicas como la diabetes, la hipertensión arterial y el colesterol alto, pero se mantuvieron claras.

El entrenamiento de resistencia (ER) incluso ofreció beneficios adicionales entre las mujeres que también realizaban actividad aeróbica. En este subgrupo, las mujeres que realizaban ER durante dos o más horas por semana, además de 150 minutos de actividad aeróbica por semana, presentaban un riesgo de infarto de miocardio (IM) un 45% menor que aquellas sin actividad física, y las asociaciones para las enfermedades cardiovasculares mayores (ECV) cambiaron ligeramente.

LA FÓRMULA PERFECTA PARA PROTEGER EL CORAZÓN A PARTIR DE MAÑANA

En un análisis integrado de los patrones de movimiento que consideró el ER, la actividad aeróbica y el tiempo frente al televisor en conjunto, las mujeres que cumplían las tres recomendaciones presentaban los riesgos más bajos de ECV mayores, IM y accidente cerebrovascular en comparación con aquellas que cumplían algunas o ninguna de las recomendaciones.

"Estos hallazgos sugieren que, en una población ya activa, el entrenamiento de resistencia se asocia con reducciones adicionales en el riesgo de enfermedades cardiovasculares, más allá de la actividad aeróbica general", incide Zhang.

Junto con la actividad aeróbica y la reducción del sedentarismo, el entrenamiento de resistencia puede ser un componente importante de las estrategias de salud pública para la prevención cardiovascular en mujeres, asvierte el estudio.

Las limitaciones del estudio incluyen la dependencia de datos de entrenamiento de resistencia autoinformados, la posible influencia de factores no medidos y la limitada diversidad de los participantes. Los investigadores tampoco pudieron separar completamente los efectos del tipo de entrenamiento de resistencia realizado de la cantidad total de entrenamiento de resistencia que completaron los participantes.