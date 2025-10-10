La bacteria intestinal que podría proteger tu embarazo y el desarrollo de tu bebé

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una investigación dirigida por la Universidad de Cambridge (Reino Unido) ha encontrado la primera evidencia clara de que la bacteria intestinal "buena" Bifidobacterium breve en las madres embarazadas regula la producción de hormonas en la placenta críticas para un embarazo saludable. La investigación se publica en 'Journal of Translational Medicine'.

En un estudio en ratones, los investigadores compararon las placentas de ratones sin bacterias intestinales con las de ratones con Bifidobacterium breve en el intestino durante el embarazo. Las ratonas preñadas sin Bifidobacterium breve en el intestino tuvieron una mayor tasa de complicaciones, incluida la restricción del crecimiento fetal y el bajo nivel de azúcar en sangre fetal, y un mayor riesgo de pérdida fetal.

Esta bacteria intestinal parece desempeñar un papel crucial a la hora de estimular a la placenta a producir hormonas del embarazo que permiten que el cuerpo de la madre soporte el embarazo. Esta es la primera vez que los científicos encuentran un vínculo entre el microbioma intestinal y la placenta.

Los investigadores comentan que esto abre el camino para analizar el microbioma intestinal de la madre para identificar de forma temprana complicaciones del embarazo como diabetes gestacional, preeclampsia o aborto espontáneo, y luego manipularlo con probióticos para mejorar las posibilidades de tener un bebé sano.

"Nuestros resultados abren una forma completamente nueva de evaluar la salud de una madre embarazada y su feto en desarrollo al observar el microbioma intestinal de la madre", aporta el doctor Jorge López Tello, primer autor del informe, quien realizó el trabajo mientras estaba en el Departamento de Fisiología, Desarrollo y Neurociencia de la Universidad de Cambridge.

Añade: "Todos ignoran la placenta; después de nueve meses de embarazo, simplemente se desecha. Pero ahora que entendemos mejor su funcionamiento, en el futuro, complicaciones del embarazo como la diabetes gestacional, la preeclampsia, el aborto espontáneo y la muerte fetal podrían prevenirse simplemente modificando la microbiota intestinal de la madre para mejorar la función de la placenta".

SE DESCUBRIÓ QUE MÁS DE 150 PROCESOS BIOLÓGICOS EN LA PLACENTA

La placenta es un órgano crucial durante el embarazo que conecta a la madre con el feto y proporciona los nutrientes, el oxígeno y las hormonas esenciales para el desarrollo saludable del bebé. En el estudio, se descubrió que más de 150 procesos biológicos en la placenta (que involucran más de 400 proteínas diferentes) eran diferentes en ratones con y sin Bifidobacterium breve en el intestino.

Las ratonas con Bifidobacterium breve en el intestino perdieron menos embarazos. Sus placentas absorbieron y transportaron mejor nutrientes, como aminoácidos y lactato, de la madre al feto, vitales para el crecimiento fetal. Además, produjeron más hormonas importantes para el embarazo, como prolactinas y glucoproteínas específicas del embarazo.

Al estudiar ratones, cuya dieta, actividad y microbioma intestinal pudieron controlarse estrictamente, los científicos pueden estar seguros de que sus hallazgos no se deben a otros factores. El uso de ratones les permitió identificar la importancia de Bifidobacterium breve, un hallazgo que también es relevante para los embarazos humanos.

Los científicos dicen que se necesita más investigación para entender cómo funcionan estas bacterias "buenas" dentro del microbioma intestinal completo del cuerpo humano y si podrían manipularse en el intestino sin efectos negativos.

La Bifidobacterium breve se encuentra de forma natural en el microbioma intestinal humano, pero en mujeres embarazadas, los niveles de esta bacteria beneficiosa pueden verse alterados por el estrés o la obesidad. Está ampliamente disponible como suplemento en bebidas y comprimidos probióticos. Hasta un 10% de los bebés de madres primerizas presentan bajo peso al nacer o restricción del crecimiento fetal. Si un bebé no crece adecuadamente en el útero, existe un mayor riesgo de padecer afecciones como parálisis cerebral infantil, ansiedad, depresión, autismo y esquizofrenia en etapas posteriores de la vida.

"Nuestra investigación revela una nueva capa de información sobre cómo funciona el embarazo y nos ayudará a encontrar nuevas intervenciones que puedan mejorar las posibilidades de un embarazo saludable para la madre y el bebé", agrega la profesora Amanda Sferruzzi-Perri del Departamento de Fisiología, Desarrollo y Neurociencia de la Universidad de Cambridge y St John's College, autora principal del informe.

"Es emocionante pensar que microbios beneficiosos como las Bifidobacterium , que favorecen naturalmente la salud intestinal e inmunitaria, podrían aprovecharse durante el embarazo para mejorar los resultados. El uso de probióticos ofrece una alternativa prometedora a las terapias tradicionales, reduciendo potencialmente los riesgos y mejorando el bienestar de la madre y el bebé", concluye por su parte la profesora Lindsay Hall, de la Facultad de Medicina y Salud de la Universidad de Birmingham (Reino Unido), quien también participó en el estudio.