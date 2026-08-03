La ayuda profesional y familiar durante las primeras semanas de la lactancia materna es clave

Lactancia materna - VITHAS

VALÈNCIA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las especialistas de los hospitales Vithas de la Comunitat Valenciana, con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, recuerdan que el acompañamiento profesional y el apoyo del entorno familiar "son claves para favorecer una experiencia positiva desde el nacimiento".

Así, lo han subrayado el grupo en un comunicado, en el que han detallado que la lactancia materna es la forma de alimentación "recomendada" para el recién nacido por "los beneficios que aporta tanto al bebé como a la madre". Sin embargo, las primeras semanas pueden "estar marcadas por dudas e inseguridades que dificultan su instauración".

En ese sentido, los especialistas explican que aunque la lactancia es "un proceso natural, durante los primeros días pueden surgir dificultades como problemas de agarre, grietas, ingurgitación mamaria o la falsa percepción de producir poca leche, muchas veces provocada por el desconocimiento sobre cómo funciona la lactancia".

En este sentido, la matrona del Hospital Vithas Medimar Elena Chapín ha destacado que "es importante que las madres tengan el apoyo de profesionales con una formación adecuada, que las acompañen en este momento crucial de la instauración de la lactancia, les ayuden a lograr un agarre efectivo y les den información veraz de aquello que es importante".

Del mismo modo, ha destacado que el apoyo de la pareja y del entorno familiar "también resulta fundamental para que la madre afronte esta etapa con mayor confianza".

Así, ha explicado que una de las dudas más habituales entre las familias es "cómo saber si el bebé está recibiendo suficiente leche". "La frecuencia de las tomas, la evolución del peso, el número de pañales mojados o la ausencia de dolor durante la lactancia son algunos de los indicadores que permiten comprobar que todo evoluciona favorablemente", ha añadido.

Por su parte, la pediatra del servicio de Urgencias del Hospital Vithas Valencia Turia Natalia Riera ha expresado que "un recién nacido que realiza entre ocho y doce tomas al día, que busca el pecho con señales tempranas de hambre y mantiene una succión profunda y acompasada indica que la alimentación está bien establecida".

"DERRIBAR LOS MITOS"

Las especialistas han insistido también en la importancia de desterrar algunos mitos que "todavía rodean a la lactancia materna". "Pensar que la madre no tiene suficiente leche porque tarda en subir, creer que un bebé que pide el pecho con frecuencia se queda con hambre o seguir horarios rígidos para las tomas" son algunas de las "falsas creencias más extendidas".

La matrona del Hospital Vithas Castellón Anna Tomàs Enrique, ha aclarado que "en las primeras 24-48 horas tras el parto, el pecho produce calostro, una pequeña cantidad de leche muy concentrada y adaptada a las necesidades del recién nacido".

"La subida de la leche suele producirse entre las 48 y 72 horas -- ha añadido--, por lo que la ausencia de ingurgitación en las primeras horas no significa falta de leche, sino que forma parte del proceso fisiológico normal". La especialista ha remarcado además que "la pareja, la familia y los profesionales sanitarios desempeñan un papel fundamental en el éxito de la lactancia materna".

BENEFICIOS PARA AMBOS

Además de aportar "todos los nutrientes que necesita el recién nacido y favorecer su desarrollo", la lactancia materna también "mejora la recuperación tras el parto y aporta beneficios para la salud de la mujer, reduciendo el riesgo de determinadas enfermedades y favoreciendo el vínculo entre madre e hijo", ha incidido Vithas.

En palabras de la pediatra del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre Rosa Merlos, neonatóloga y Consultora Internacional en Lactancia Materna (IBCLC), "la lactancia materna no solo es la forma natural de alimentar al bebé, sino que también representa una oportunidad única para la madre de fortalecer el vínculo con su hijo, mientras cuida de su propia salud".

Las especialistas de los hospitales Vithas de la Comunitat Valenciana coinciden en que "cada proceso de lactancia es diferente" y recuerdan que "pedir ayuda ante cualquier dificultad permite resolver los problemas de forma precoz y vivir esta etapa con mayor confianza y seguridad".