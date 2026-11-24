Archivo - Mujer mirándose en un espejo - PROSTOCK-STUDIO/ ISTOCK - Archivo

MADRID 23 (EUROPA PRESS)

Las mujeres que tienden a percibirse a sí mismas a través de los ojos de los demás muestran una actividad cerebral distintiva relacionada con el atractivo que puede aumentar su sensibilidad a las imágenes sexualmente objetivadoras, según aseguran expertos de la Universidad Normal de Shanghái (China) en un artículo de 'eNeuro'.

Las mujeres son frecuentemente sexualizadas en los medios de comunicación, lo que conlleva su objetivación generalizada en la sociedad y empeora su salud mental a gran escala. Investigaciones previas sugieren que la autoimagen de las mujeres puede influir en su sensibilidad a la representación mediática de las mujeres.

Lo que se cuestiona Zhennan Liu, de la Universidad Normal de Shanghái, junto con Haoyue Qian, de la Academia China de Ciencias es cómo influye la autoimagen en la respuesta cerebral a las imágenes sexualizadas.

Para analizar esta cuestión, sesenta mujeres cisgénero heterosexuales sanas, con una edad promedio de alrededor de 20 años, realizaron una serie de evaluaciones en este estudio.

El equipo de investigación midió el grado en que las personas perciben su propia apariencia desde la perspectiva de los demás (autoobjetivación) mediante una prueba utilizada por investigadores anteriores. Posteriormente, las participantes observaron imágenes que los investigadores clasificaron como "sexualizadas" (por ejemplo, una mujer en bikini) o no (por ejemplo, una mujer con ropa holgada).

Todas las participantes calificaron las imágenes sexualizadas de mujeres como más atractivas que las imágenes no sexualizadas, pero aquellas con puntuaciones más altas de autoobjetivación otorgaron calificaciones más altas al evaluar estas imágenes. Los investigadores también descubrieron que este efecto estaba asociado con una actividad cerebral reducida relacionada con el juicio estético. Qian apunta: "Las diferencias entre las personas [en este estudio] podrían deberse a cómo sus cerebros regulan y evalúan el atractivo de estas imágenes".

Según los investigadores, este trabajo demuestra que la percepción que una mujer suele tener de sí misma puede influir en cómo su cerebro juzga la belleza en imágenes sexualizadas. Estas diferencias cerebrales están relacionadas con la intensidad con la que se ve afectada por los medios que la cosifican.

Respecto a una posible línea de investigación futura, Qian concluye: "Queremos comprobar si el entrenamiento o la manipulación experimental de estrategias de regulación (por ejemplo, la reevaluación cognitiva) pueden modificar la forma en que las mujeres responden y valoran las imágenes sexualizadas. Esto nos permitirá avanzar desde la asociación hasta cuestiones causales y relevantes para la intervención".