La atención continuada por matronas reduce el riesgo de parto prematuro

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres que reciben atención continua de matronas en Atención Primaria presentan un riesgo significativamente menor de parto prematuro en comparación con las que reciben atención estándar, según publican investigadores del King's College de Londres (Reino Unido) en 'BJOG' (la Revista Internacional de Obstetricia y Ginecología).

UN MODELO DE ATENCIÓN BASADO EN LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL

Según el estudio, este modelo de atención también redujo significativamente el riesgo de parto prematuro en las mujeres con mayor riesgo social de resultados adversos. Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron datos de 6.600 embarazos en el sur de Londres, una zona con alta diversidad étnica y desventaja social.

Así, analizaron datos de 2018 a 2020, donde una cuarta parte de las mujeres recibió atención comunitaria por parte de parteras y las demás recibieron atención estándar. En el Programa de Continuidad de Atención de Parteras Comunitarias (CMBCOC), el mismo equipo de matronas atiende a la mujer durante todo el embarazo, el parto y el puerperio.

Estas matronas brindaron atención en entornos comunitarios y hospitalarios, trabajando en colaboración con mujeres y equipos multidisciplinarios. En caso de complicaciones, las mujeres fueron derivadas a atención obstétrica según las directrices estándar, mientras continuaban recibiendo la atención de sus matronas.

En los modelos de atención estándar, las matronas, los médicos de familia y los obstetras comparten la responsabilidad de la organización y la prestación de la atención desde la reserva inicial hasta el período posnatal, tanto en entornos hospitalarios como comunitarios.

EFECTOS OBSERVADOS DURANTE EL EMBARAZO Y EL POSPARTO

El riesgo de parto prematuro en mujeres de ascendencia negra, asiática y de otras minorías étnicas se redujo significativamente del 9,5% al 6,4%. De igual manera, el riesgo se reduce en las mujeres de las zonas con mayor desfavorecimiento social (del 8,2% al 5,1%).

Los investigadores también encontraron que en el grupo CBMCOC, las mujeres tenían una mayor tasa de partos vaginales espontáneos, eran menos propensas a faltar a sus citas prenatales y más propensas a recibir las derivaciones necesarias para recibir apoyo de salud mental.

Cristina Fernández Turienzo, autora principal del King's College de Londres, puntualiza: "Nuestro estudio demuestra el potencial de las intervenciones locales que integran la atención comunitaria y la continuidad de la atención por matronas. Este enfoque reduce significativamente el riesgo de parto prematuro en comparación con la atención estándar y podría ayudar a reducir las desigualdades en salud para los grupos de alto riesgo social".