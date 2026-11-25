Archivo - Mujer embarazada ejercicio. Estiramiento - TRENDSETTER IMAGES/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un programa continuo y personalizado de asesoramiento en salud móvil (mHealth) puede reducir significativamente la incidencia de diabetes gestacional entre mujeres embarazadas de alto riesgo, independientemente de los cambios en el peso materno, según un estudio internacional la University College de Dublín (Irlanda), publicado en 'The Lancet Digital Health'.

Dirigido por la profesora Sharleen O'Reilly de la Facultad de Agricultura y Ciencias de la Alimentación del University College de Dublín, el estudio 'Bump2Baby and Me' (B2B&Me) evaluó la eficacia de una intervención mediante teléfono inteligente desde el inicio del embarazo hasta los 12 meses posteriores al parto. Este ensayo clínico aleatorizado multicéntrico, realizado en Irlanda, el Reino Unido, España y Australia, es el primero de su envergadura en proporcionar una intervención de salud digital de forma continua durante el embarazo y un periodo posparto prolongado.

El riesgo de desarrollar diabetes gestacional está estrechamente relacionado con la obesidad o el sobrepeso. Las intervenciones de estilo de vida suelen centrarse en mejorar la dieta, la actividad física y el control del peso. El estudio B2B&Me siguió a dos grupos: uno que recibió atención médica rutinaria y otro que recibió atención médica rutinaria más asesoramiento personalizado a través de la aplicación B2B&Me.

El estudio no halló diferencias en el índice de masa corporal (IMC) materno promedio a los 12 meses posparto entre los dos grupos, pero sí observó una reducción clínicamente significativa en el número de mujeres que desarrollaron diabetes gestacional en el grupo que utilizó la aplicación B2B&Me.

Estos hallazgos tienen posibles implicaciones clínicas, ya que demuestran que la prevención de la diabetes gestacional y las mejoras en la salud metabólica pueden lograrse sin cambios de peso significativos. Además, el estudio observó que pesarse regularmente con básculas digitales sencillas con Bluetooth se asoció de forma independiente con una reducción significativa del índice de masa corporal (IMC).

La profesora Sharleen O'Reilly, jefa de proyecto e investigadora principal de la Facultad de Agricultura y Ciencias de la Alimentación de la UCD, declara: "El ensayo Bump2Baby and Me demostró que la participación continua y de alta calidad en el entrenamiento a través de la salud móvil puede mejorar los resultados metabólicos y reducir la incidencia de diabetes gestacional, independientemente de los cambios de peso. Mediante el uso de la tecnología de salud móvil, podemos brindar apoyo en tiempo real directamente a las mujeres cuando y donde más lo necesitan. Nuestra investigación proporciona un marco sólido y escalable para aliviar la presión sobre los servicios de maternidad rutinarios, al tiempo que extiende la atención preventiva más allá de los hospitales, abarcando el crucial primer año posparto."

En el ensayo participaron 865 mujeres embarazadas de entre 12 y 24 semanas de gestación, identificadas con un mayor riesgo de desarrollar diabetes gestacional. Todas las participantes recibieron una báscula con Bluetooth y fueron asignadas aleatoriamente a recibir la atención habitual o a participar en el programa de asesoramiento de salud móvil (mHealth), que utilizaba una aplicación para teléfonos inteligentes para brindar apoyo personalizado en nutrición, actividad física y bienestar. Los asesores, profesionales sanitarios capacitados, ofrecieron sesiones de apoyo en directo, por mensaje de texto o por vídeo.

Es importante destacar que la intervención resultó ser segura, sin que se registraran eventos adversos relacionados con el programa de entrenamiento en salud móvil, mientras que la diversidad entre cuatro sistemas de atención médica diferentes mejora la generalización de los hallazgos a diferentes poblaciones.