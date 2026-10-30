Anticonceptivos y deporte: las señales que pueden indicar que están afectando a tu rendimiento

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MADRID, 30 Oct. (EDIZIONES) -

Menos energía, una recuperación más lenta, cambios en el estado de ánimo, o una respuesta diferente al entrenamiento de fuerza son algunas de las variaciones que ciertas mujeres perciben después de comenzar a utilizar anticonceptivos hormonales. Su posible influencia depende del método, de la composición, de la dosis y, sobre todo, de la respuesta individual, por lo que no puede generalizarse esta afectación.

Así lo advierte en una conversación en exclusiva con Europa Press Salud Infosalus Claudio Nieto, especialista en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y autor de 'Hormonas, metabolismo y rendimiento' (Editorial Tenos), quien explica qué señales conviene observar, y por qué cualquier cambio del anticonceptivo debe valorarse con el ginecólogo o, cuando corresponda, con el endocrinólogo.

"Sí hay mujeres, pero no todas, a las que al tomar ciertos anticonceptivos empiezan a notar diferencias, tienen más apetito, les cambia el humor, descansan peor, cogen más grasa a nivel visceral, tienen menos fuerza. En este caso, si son conscientes de estos fenómenos podrán consultarlo con su ginecólogo o con el endocrino por si el experto se lo achacase al anticonceptivo y ver qué alternativas hay", aconseja este experto.

Él, que trabaja entre otros puntos asesorando a deportistas de élite, subraya que en muchos casos ha visto cómo las deportistas consultándolo con el ginecólogo o con el endocrino siempre estudian las posibles alternativas que existen ante la decisión de un cambio, como por ejemplo un cambio en la concentración que se ingiere, o bien se apuesta por un nuevo medicamento. "Entonces mejora el rendimiento y sobre todo su calidad de vida", refuerza este experto.

CÓMO PUEDEN AFECTAR AL RENDIMIENTO DEPORTIVO

En concreto, Claudio Nieto advierte de que esto suele ser más habitual en el caso de los anticonceptivos combinados donde, "según la fórmula, la dosis, y el perfil de progestina, pueden modular la adaptación al entrenamiento de fuerza, el uso de sustratos, y la esfera psicosexual".

Señala, eso sí, que esto no es igual en todas las mujeres, pero sí un factor a vigilar si una mujer practica deporte con asiduidad y quiere obtener el mayor rendimiento deportivo. Habla también de que en algunas mujeres la toma de anticonceptivos se traduce en menos deseo sexual, en menos chispa motivacional y, a veces, en una percepción de recuperación más lenta.

Apunta, en concreto, a la sensibilidad a la insulina, donde reconoce que ciertos perfiles de anticonceptivos pueden asociarse a una ligera reducción de la sensibilidad a la misma, dificultando así la regulación de la glucosa en mujeres predispuestas (antecedentes familiares, síndrome del ovario poliquístico, sedentarismo, ganancia de grasa, etc.).

Sobre la masa muscular, detalla Claudio Nieto que la evidencia indica que, de media hay mujeres que toman anticonceptivos hormonales, especialmente orales combinados, que pueden ganar menos masa magra o la fuerza en respuesta al entrenamiento frente a las mujeres con ciclos regulares. "Este efecto parece más probable con progestinas de bajo perfil androgénico, aunque la magnitud suele ser pequeña y existe una variabilidad individual alta", precisa.

Igualmente, habla de que la toma de anticonceptivos en algunas mujeres puede suponer un descenso de la lívido, de deseo sexual, pero también de una "menor chispa motivacional" y, a veces, de una percepción de recuperación más lenta.

En conjunto, "si notas que desde que los tomas has perdido energía, motivación o deseo, no es sugestión ni drama, sino que puede ser un efecto biológico real, que merece una revisión individualizada del método, de la dosis, y del contexto", concluye.