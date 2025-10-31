Anticonceptivos y cáncer de mama: qué se sabe sobre el riesgo y cuál es el que más influye

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cáncer de mama sigue siendo una de las principales preocupaciones de salud para las mujeres en todo el mundo. Cada día, millones de mujeres utilizan anticonceptivos hormonales para prevenir embarazos, regular el ciclo menstrual o mejorar su bienestar general. A lo largo de los años, han surgido preguntas sobre si estos métodos podrían influir de alguna manera en la salud mamaria.

Aunque los beneficios de los anticonceptivos son amplios y están ampliamente reconocidos, la relación con el cáncer de mama sigue siendo un tema de interés y estudio constante. Comprender mejor cómo funcionan y cómo pueden afectar al cuerpo permite a las mujeres tomar decisiones más informadas sobre su salud reproductiva.

ANTICONCEPTIVOS HORMONALES Y SALUD MAMARIA: LO QUE DEBES SABER

Algunos anticonceptivos hormonales comunes se asocian a un riesgo ligeramente mayor de cáncer de mama que otros, según un nuevo estudio de la Universidad de Uppsala (Suecia), en el que los investigadores siguieron a más de dos millones de mujeres y adolescentes en Suecia para determinar cómo influyen los distintos anticonceptivos hormonales en el riesgo de padecer cáncer de mama. Los resultados se publican en 'JAMA Oncología'.

En Suecia, cientos de miles de mujeres utilizan anticonceptivos hormonales cada año. Con el tiempo, se han desarrollado nuevos productos, desde píldoras anticonceptivas combinadas que contienen estrógeno y progestina hasta métodos con solo progestina, como las minipíldoras, los DIU hormonales, los implantes y las inyecciones. Las investigaciones previas se han centrado principalmente en las píldoras anticonceptivas combinadas, que solían ser la opción más común.

Hoy en día, las alternativas basadas en progestina son cada vez más populares, por lo que es importante estudiar en detalle sus efectos a largo plazo sobre la salud. Además, en los anticonceptivos combinados y en los de solo progestina se utilizan varios tipos diferentes de progestina, con distinta potencia y posibles efectos diferentes sobre el riesgo de cáncer.

En el nuevo estudio, el más extenso de su tipo, los investigadores examinaron distintos tipos de anticonceptivos hormonales y su relación con el riesgo de cáncer de mama. Este estudio fue posible gracias a los registros nacionales únicos de Suecia, que contienen información sobre todas las recetas dispensadas y todos los diagnósticos de cáncer.

Se incluyeron más de dos millones de mujeres de entre 13 y 49 años, a quienes se les dio seguimiento a través de los registros nacionales desde 2006 hasta 2019 para identificar los riesgos asociados con los diferentes tipos de anticonceptivos. El estudio muestra que los riesgos varían según el tipo de hormona que contiene el producto.

"No todos los anticonceptivos hormonales tienen el mismo efecto sobre el riesgo de cáncer de mama", subraya la profesora Asa Johansson, jefa del grupo de investigación de la Universidad de Uppsala y SciLifeLab, y autora principal del estudio. "Nuestros resultados indican que algunos progestágenos, en particular el desogestrel, están relacionados con un mayor riesgo de cáncer de mama, mientras que otros, como las inyecciones de acetato de medroxiprogesterona de depósito, no mostraron ningún aumento".

El estudio también mostró que tanto las píldoras anticonceptivas combinadas como los dispositivos intrauterinos hormonales que contienen levonorgestrel, que se encuentran entre los productos más utilizados en Suecia, se asociaron con un riesgo menor que el desogestrel.

Sin considerar el tipo de anticonceptivo utilizado por las mujeres del estudio, el uso de anticonceptivos hormonales se asoció con un aumento del 24% en el riesgo de cáncer de mama, lo que corresponde a aproximadamente un caso adicional de cáncer por cada 7.800 usuarias al año. Además, el riesgo aumentaba con la duración del uso.

El uso prolongado (de 5 a 10 años) de anticonceptivos con desogestrel se asoció con un riesgo casi un 50% mayor, mientras que el uso equivalente de anticonceptivos con levonorgestrel resultó en un aumento del riesgo inferior al 20%. Las píldoras anticonceptivas que contienen drospirenona combinada con estrógeno, también comunes en Suecia, no se asociaron con un mayor riesgo de cáncer de mama. Por lo tanto, podrían ser una opción más segura para mujeres con un mayor riesgo basal.

"Los anticonceptivos hormonales son muy eficaces y aportan importantes beneficios para la salud, por lo que no recomendamos que las mujeres dejen de usarlos", agregan las investigadoras. "Además de proteger contra embarazos no deseados, reducen el riesgo de cáncer de ovario y de endometrio, alivian el dolor menstrual y el sangrado abundante, ayudan a combatir el acné y brindan a las mujeres un mayor control sobre su salud reproductiva".

Al mismo tiempo, "el cáncer de mama es el cáncer más común entre las mujeres y, hasta que se disponga de mejores tratamientos preventivos, evitar los fármacos que aumentan el riesgo puede marcar una gran diferencia, especialmente para las mujeres que ya presentan un mayor riesgo. Los resultados de nuestro estudio proporcionan a médicos y mujeres información útil para tomar decisiones".

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El riesgo aumenta con la duración del uso, y no todos los anticonceptivos hormonales tienen el mismo efecto sobre la salud mamaria. Los hallazgos ayudan a tomar decisiones informadas y a considerar opciones más seguras.

Los anticonceptivos hormonales siguen siendo seguros y eficaces, con beneficios claros como prevención de embarazo, reducción de riesgo de cáncer de ovario y control del ciclo menstrual. Sin embargo, para mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama, elegir anticonceptivos con menor riesgo como levonorgestrel o drospirenona combinada puede ser recomendable. La información permite decisiones más personalizadas y conscientes sobre la salud reproductiva.