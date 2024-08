Alba Padró, consultora de lactancia: "ser madre debería ser valorado como un plus en el trabajo"

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

"La maternidad nos da unas características especiales, una capacidad de organización y de cumplimiento espectaculares, y ser madre debería ser valorado como un plus en el trabajo", según valora la auxiliar de clínica y consultora internacional de lactancia, referente en España en lactancia materna, Alba Padró.

Y es que la vuelta al trabajo en muchísimas ocasiones representa el abandono de una lactancia materna, no por falta de voluntad de la madre, sino por el entorno, tanto social como laboral, que en muchos casos nos lo pone muy difícil. ¿Hasta qué punto sacarse leche en el baño del trabajo, por ejemplo, es ético e incluso higiénico de cara a la calidad y salubridad de esa leche?

Esta experta en lactancia materna ha escrito precisamente 'Lactancia y trabajo' (Grijalbo), un manual con consejos sobre cómo abordar esa vuelta al trabajo para mantener la lactancia materna, aunque también aporta determinadas pautas en caso de que el destete sea necesario.

CONSEJOS PARA LA VUELTA AL TRABAJO

La también codirectora del posgrado Experto Universitario en Lactancia Materna de la Universidad de Blanquerna-URL, y creadora de la primera aplicación móvil sobre lactancia materna 'LactApp', destaca así que "habitualmente" sí que se puede mantener la lactancia materna una vez se vuelve al trabajo.

"En la mayor parte de las profesiones es posible, al menos, mantenerla. A veces, hay que recurrir a una lactancia mixta, pero con planificación y ayuda se puede mantener la lactancia materna exclusiva. Pero, cuidado porque no tiene por qué ser esto una heroicidad, y hay que buscar la manera de facilitarnos la vuelta al trabajo, y la lactancia mixta generalmente es necesaria", subraya.

Así, coincidiendo con Semana Mundial de la Lactancia Materna le pedimos los principales consejos que aporta en su libro para esa vuelta al trabajo con la lactancia materna y con los que considera que "se pueden hacer grandes cosas":

1. Planificar y hacerlo con tiempo; "muchas veces me consultan con poco tiempo, pero si podemos tener un mes o mes y medio antes para planificar todo esto nos permite explorar la realidad del proceso" como, por ejemplo, saber qué edad tiene el bebé y si toma solo lactancia materna o ya ingiere alimentos; tener en cuenta el número de horas que estamos fuera de casa.

2. Tener conciencia de que el sacaleches existe y cómo se utiliza porque, "como todo pequeño electrodoméstico necesitamos aprender cómo funciona, perderle el miedo, y familiarizarnos con él".

3. Si nos da tiempo hacer un banco de leche puede ser una buena idea.

EL SENTIMIENTO DE CULPA EN LAS MADRES

En este contexto, le preguntamos a esta consultora en lactancia por ese sentimiento de culpa que surge en muchas madres con la vuelta al trabajo y relacionado con la lactancia materna. Aquí resalta que a las mamás hay que tener en cuenta que todo les va en contra porque, aunque reciben el mensaje de lactancia materna exclusiva durante al menos los 6 primeros meses, después, haciendo malabares y juntando cosas no se llega a ese tiempo.

"Nos lo ponen muy difícil con ese apoyo a la maternidad. Falta conciencia de la sociedad y a nivel laboral de lo que necesita una madre, sea lactante o no. Entonces, no se puede remediar la culpa, nos la entregan a la vez que nuestros hijos; pero sí podemos tener presente que la exigencia es muy grande y hay que ver cómo podemos hacerlo y estar seguras de que lo haremos de la mejor manera posible. Eso seguro", resalta.

Aquí recuerda que todos los países nórdicos tienen bajas remuneradas de dos años, pero no sólo es eso ya que, según cuenta, el hecho de que tú críes a tu hijo y desplaces tu faceta laboral no te perjudica en esos países: "Aquí muchas madres cuentan cómo el hecho de ser madre las ha penalizado a nivel económico y a nivel de puesto de trabajo porque se las degrada a trabajos de carácter inferior y esto no debería ser así. El hecho de que se nos penalice es cuando entramos en estas situaciones de ver qué hago, soy madre, profesional, cómo hago para alcanzarlo todo".

PREPARAR A LOS BEBÉS PARA ESA VUELTA AL TRABAJO

Otro de los aspectos a tener en cuenta con la vuelta al trabajo de las madres es el hecho de tener que preparar a los pequeños porque ellos, obviamente, notan que ya no están tanto tiempo con su madre.

Mantiene que en los muy pequeños quizá no se ve tanto y se perciben más dificultades a la hora de dormir y de estar más demandantes; si bien en el caso de los más mayores estos pueden estar tristes, incluso mostrar indiferencia ante su madre. "Tenemos también mucho miedo a que el vínculo y el apego se rompan y para nada, va a estar incluso si dejamos la lactancia materna volviendo al trabajo. La lactancia materna lo facilita pero no lo crea, ni define", apostilla.

¿PODEMOS ESCAPARNOS DEL TRABAJO PARA DAR EL PECHO?

A su vez, hablamos de la lactancia durante la estancia en el trabajo y cómo en algunos casos, según apunta Alba Padró, las madres sí pueden escaparse a casa a dar de mamar a sus hijos, especialmente cuando el trabajo y la proximidad del bebé así lo permiten; si bien reconoce que esto puede ser imposible en las grandes ciudades.

En este punto reconoce que las grandes empresas se deberían plantear tener una sala de lactancia donde poder acercar el bebé al trabajo, y que después éste se pueda ir con quien lo cuide, el poder tener la oportunidad durante la jornada laboral de tener contacto con tu bebé.

Pero la realidad de muchas madres, lamentablemente a día de hoy, es que deben ir al baño a sacarse leche durante la jornada laboral porque no hay esta sala de lactancia. ¿Hasta qué punto es ético, pero también higiénico, el sacarte leche donde todo el mundo hace pis y más? "Muchas veces no queda otro remedio y hacerlo en el baño puede ser hasta contraproducente para esa calidad de la leche y todo el proceso. Es poco higiénico y muy desafortunado. Me parece vergonzoso estar en esta situación y que en las empresas no haya espacios limpios donde amamantar. Es increíble".

Por último, esta consultora internacional de lactancia materna anima a la gente a que se informe porque "la vuelta al trabajo no implica siempre dejar la lactancia materna", tal y como asegura, y el conocimiento es fundamental en esta área, concluye Alba Padró.