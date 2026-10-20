AECOS lanza una campaña para concienciar sobre la prevención de fracturas en mujeres con osteoporosis

Imagen de la campaña. - AECOS

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española con la Osteoporosis (AECOS), en colaboración con UCB, la biotecnológica Amgen y Grünenthal, ha puesto en marcha una serie de piezas audiovisuales con las que busca poner el foco en todo aquello que una fractura puede hacer perder más allá de la salud ósea.

Con motivo del Día Mundial de la Osteoporosis, AECOS ha lanzado la iniciativa 'NO sabes lo que te pierdes', dirigida a mujeres mayores de 50 años. En ella, recuerda el valor de preservar la autonomía, la independencia y la capacidad de continuar disfrutando de los momentos y actividades que forman parte de la vida cotidiana.

"Una fractura por fragilidad puede marcar un antes y un después en la vida de una persona, no solo por el daño físico que supone. Poder salir, moverse, compartir tiempo con las personas que queremos o continuar realizando las actividades de siempre forman parte de nuestra autonomía. Por eso, es fundamental que las mujeres sean conscientes del riesgo y dispongan de información que les permita cuidar su salud ósea antes de que una fractura condicione su vida", ha señalado la presidenta de AECOS, Gema Martínez.

En este contexto, la asociación recuerda que en España cerca de tres millones de personas padecen osteoporosis, y aproximadamente el 22,6 por ciento de las mujeres mayores de 50 años presentan esta enfermedad crónica y progresiva.

La enfermedad e caracteriza por una disminución de la densidad y calidad del hueso, lo que aumenta el riesgo de sufrir fracturas por fragilidad, incluso ante caídas, golpes leves o situaciones cotidianas que habitualmente no provocarían una lesión ósea. De hecho, esta patología puede avanzar durante años sin manifestar síntomas y, en muchas ocasiones, una fractura por fragilidad es su primera señal visible, momento en el que se identifica la existencia de una alteración ósea previa.

Según AECOS, cada año se producen en España aproximadamente 285.000 fracturas por fragilidad, una cifra que se espera que siga aumentando debido al envejecimiento progresivo de la población. Estas fracturas representan una de las complicaciones más importantes de la osteoporosis, convirtiendo una patología hasta entonces silenciosa en una realidad dolorosamente visible.

Este tipo de fracturas se asocian a dolor crónico, pérdida de movilidad, menor independencia funcional y necesidad de ayuda para realizar actividades cotidianas, con un importante impacto sobre la calidad de vida de las personas que las padecen.

DOS GENERACIONES UNIDAS POR EL VALOR DE LA INDEPENDENCIA

AECOS ha querido trasladar el impacto de las fracturas a las piezas audiovisuales que va a difundir con motivo del Día Mundial de la Osteoporosis. Para hacerlo visible, parte de un paralelismo capaz de conectar a personas de distintas edades a través de una misma preocupación, la pérdida de autonomía e independencia.

Así, explica que para una persona joven, que se rompa su móvil puede significar perder temporalmente una herramienta que utiliza para relacionarse, desplazarse, pagar o gestionar buena parte de su día a día. Para una persona mayor, una fractura por fragilidad puede comprometer de una manera mucho más profunda esa misma autonomía, dificultando acciones como moverse, salir de casa, relacionarse o realizar actividades cotidianas sin depender de los demás.

Este concepto se traslada a una pieza audiovisual principal de carácter emocional que contrapone las vivencias de una persona joven y otra de mayor edad para mostrar que, aunque sus realidades sean diferentes, ambas comparten el temor a perder su libertad y su independencia.

A este vídeo se sumarán varios contenidos para redes sociales que parten del impacto visual de un teléfono móvil que se rompe para llevar la conversación hacia otra fractura cuyas consecuencias pueden ir mucho más allá. Además, estas piezas recuerdan la importancia de la labor de los profesionales sanitarios en la prevención y el cuidado de la salud ósea.

PREVENIR ANTES DE LA PRIMERA FRACTURA

AECOS destaca que la prevención es uno de los ejes fundamentales en el abordaje de la osteoporosis. Para facilitar que las personas conozcan mejor su riesgo, AECOS ha habilitado en su página web un espacio específico con una herramienta que permite estimar la probabilidad de sufrir una fractura en los siguientes diez años a partir de distintos factores de riesgo.

La asociación ha subrayado la importancia de adoptar hábitos que contribuyan a cuidar la salud ósea: mantenerse activo y evitar el sedentarismo, seguir una alimentación equilibrada, mantener un peso saludable, no fumar y evitar el consumo de alcohol.

"Prevenir las fracturas es fundamental, pero si ya se ha tenido una primera, evitar la siguiente cobra todavía más importancia. Haber sufrido una fractura aumenta el riesgo de volver a fracturarse y una nueva lesión puede limitar aún más la movilidad, la independencia y la capacidad de seguir haciendo las cosas de siempre. Por eso, es esencial que las personas reciban información, seguimiento y una atención adecuada que ayude a reducir ese riesgo", ha declarado la la presidenta de AECOS.

Por último, AECOS resalta que las Unidades de Fractura (FLS) se presentan como un modelo asistencial fundamental para la prevención de refracturas, ofreciendo un abordaje multidisciplinar que incluye identificación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento a largo plazo. No obstante, la asociación indica que solo el 15 por ciento de los hospitales en España cuentan con estas unidades, lo que, a su juicio. evidencia la necesidad de su expansión para mejorar la atención y reducir la incidencia de nuevas fracturas.