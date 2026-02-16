Administrar testosterona no mejora los resultados de la fecundación 'in vitro', según estudio

Archivo - Ecografía a una mujer embarazada. - ALEXRATHS/ISTOCK - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La administración de testosterona a través de la piel antes del tratamiento de estimulación ovárica no supone una mejora significativa en los resultados reproductivos, por lo que no se recomienda su uso de forma genérica junto a la fecundación 'in vitro', según concluye un estudio internacional liderado por Dexeus Mujer.

Según han explicado desde la clínica médica, gran parte de las mujeres con problemas de infertilidad tienen una reserva ovárica baja que también afecta al éxito de los tratamientos de estimulación ovárica y fecundación 'in vitro'. Una de las estrategias para intentar mejorar los resultados es la administración transdérmica de testosterona, que producen naturalmente los ovarios y glándulas suprarrenales e interviene en el desarrollo folicular.

Algunos estudios iniciales apuntaban hacia un potencial efecto beneficioso del uso de testosterona en el desarrollo de los folículos y la acción de la hormona folículoestimulante (FSH). Sin embargo, la mayor parte de estos trabajos no han sido concluyentes debido a la falta de evidencia sólida sobre su eficacia, la limitación en cuanto al tamaño de la población estudiada, la falta de un acuerdo uniforme en cuanto a la dosis aplicable o la duración del tratamiento.

El reciente estudio sobre este asunto, publicado en 'Nature Communications', ha contado con la participación de 10 centros de España, Suiza, Bélgica y Dinamarca. De ellos, cuatro son españoles, el Hospital Universitari Dexeus, Hospital Clínic de Barcelona, Hospital 12 de Octubre y Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.

El ensayo ha evaluado si la administración previa de testosterona por vía transdérmica a través de un gel, podía mejorar las tasas de embarazo clínico, es decir, confirmado mediante ecografía y latido cardíaco, en mujeres con baja reserva ovárica que tenían previsto realizar un tratamiento de fecundación 'in vitro'.

Para ello, se ha contado con 288 mujeres de entre 18 y 43 años de diferentes países europeos. De ellas, 135 fueron asignadas al grupo que recibió testosterona transdérmica (5,5 miligramos en forma de gel) una vez al día durante nueve semanas antes de iniciar el tratamiento de estimulación ovárica, y 154 recibieron un placebo.

Según los resultados, las tasas de embarazo clínico no difirieron de forma significativa. En concreto, fueron de un 15,7 por ciento en el grupo al que se administró la testosterona y 14,9 por ciento en el grupo placebo.

Los autores han explicado que estos hallazgos permitirán evitar el retraso en el inicio del tratamiento que conllevaba la administración previa de la testosterona, así como dirigir la investigación hacia otras estrategias complementarias que puedan ser más efectivas para mejorar los resultados reproductivos en fecundación 'in vitro'.