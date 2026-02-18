Un aborto o aborto espontaneo no aumentan el riesgo de cáncer de mama, confirma estudio finlandés

Archivo - Embarazada. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / PABLO_K - Archivo
MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un aborto o aborto espontáneo previo no se asocia con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama pre o posmenopáusico en un estudio de la Universidad de Helsinki (Finlandia) publicado en 'Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica'.
En este estudio basado en un registro nacional finlandés, los investigadores analizaron datos de 31.687 mujeres con cáncer de mama diagnosticado entre 1972 y 2021 y 158.433 mujeres sin cáncer de mama.
El riesgo de cáncer de mama fue similar entre las mujeres con antecedentes de aborto inducido y las que no, tanto antes como después de los 50 años. Los riesgos también fueron similares entre las mujeres con y sin antecedentes de aborto espontáneo. Además, los riesgos de cáncer de mama no variaron significativamente según el número de abortos o abortos espontáneos, ni según el momento del primer aborto o aborto espontáneo.
"El aborto espontáneo o inducido como posibles factores de riesgo de cáncer de mama ha seguido generando preocupación y ha propiciado la difusión de desinformación. En este estudio, que utiliza datos de alta calidad de registros finlandeses, podemos disipar estas dudas de forma fiable", subraya el autor correspondiente, el doctor Oskari Heikinheimo, de la Universidad de Helsinki y el Hospital Universitario de Helsinki.
"El aborto espontáneo o inducido no son factores de riesgo de cáncer de mama, aunque existan varios. Esta información es importante y tranquilizadora para millones de mujeres en todo el mundo", afirma.