El doctor Nabil Manzour, ginecólogo de Policlínica Gipuzkoa, explica que el abordaje de la incontinencia urinaria en mujeres depende de su tipología e impacto en la vida de la paciente, ya que, por ejemplo, la de urgencia "se trata fundamentalmente con tratamiento médico".

"La incontinencia urinaria de esfuerzo podemos empezar con tratamientos conservadores y, si estos no son suficientes, plantear la cirugía", ha indicado este experto del grupo sanitario Quirónsalud, quien ha añadido que esta "es la más común y se manifiesta con escapes de orina al toser, reírse, saltar o realizar cualquier esfuerzo".

Por contra, Manzour ha explicado que la de urgencia se caracteriza por "una necesidad súbita e intensa de orinar que no se puede contener, generalmente asociada a una hiperactividad del músculo de la vejiga". Cuando ambas se presentan de forma simultánea, se habla de incontinencia urinaria mixta.

En cuanto a la cirugía, que está especialmente indicada en aquellas pacientes cuya incontinencia limita su vida diaria o cuando los tratamientos previos no han resultado eficaces, este ginecólogo expresa que "es una intervención relativamente corta, de unos entre 20 y 30 minutos, que consiste en colocar una banda o malla de sostén para devolver la uretra a su posición y función adecuadas".

Se trata de una intervención quirúrgica "muy agradecida", con una tasa de éxito cercana al 90 por ciento, ha continuado Manzour, quien ha añadido que "las pacientes suelen notar la mejoría desde los primeros días o semanas y están muy satisfechas con el resultado". Tras ello, se recomienda evitar esfuerzos durante las primeras seis semanas y adoptar hábitos saludables.

A su juicio, "aunque en situaciones concretas puede reaparecer la sintomatología, especialmente si persisten los factores de riesgo, lo habitual es que una sola intervención sea suficiente para controlar los síntomas".

Manzour se ha referido a esta "pérdida involuntaria de orina de forma no consciente o no programada" como "una situación que no debe normalizarse". "En mujeres, es frecuente, pero no es normal y no debe ocultarse", ha subrayado.

Por ello, este ginecólogo anima a las mujeres a consultar con un especialista para identificar el tipo de incontinencia y valorar el tratamiento más adecuado. Policlínica Gipuzkoa cuenta con un equipo multidisciplinar con amplia experiencia, que aborda cada caso de forma integral, desde el tratamiento conservador hasta el seguimiento postquirúrgico.