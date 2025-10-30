El 88% de mujeres afirma que la sobrecarga laboral y familiar afectan a su salud física o mental

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 87,4 por ciento de las mujeres españolas reconoce que la sobrecarga laboral y familiar afecta negativamente a su salud física y el 88,7 por ciento, a su salud mental, según revela el V Barómetro de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE).

El estudio, presentado esta semana en el Congreso de los Diputados con el patrocinio de Gedeon Richter, analiza la situación actual de las mujeres en España en aspectos clave como el crecimiento profesional, la conciliación, el bienestar y la salud a partir de una encuesta a 706 mujeres.

Entre los desafíos diarios a los que se enfrentan, destaca que el 42,1 por ciento de encuestadas asume en solitario el cuidado de sus hijos. A este respecto, el 98,7 por ciento cree que la falta de corresponsabilidad en los cuidados afecta directamente a su bienestar personal.

De hecho casi una de cada cinco mujeres (19,8%) sufre ansiedad, y un 10,3 por ciento tiene diagnosticada depresión. Asimismo, los principales problemas de salud física referidos son las alteraciones osteoarticulares (29,8%) y las neurológicas (23,3%), seguidas de patologías ginecológicas como miomas uterinos (11,3%) y endometriosis (5,8%).

Así, pone en evidencia que el bienestar físico y mental continúa siendo uno de los mayores desafíos asociados a la desigualdad y la falta de corresponsabilidad, destacando la necesidad de reforzar las políticas en esta línea para garantizar entornos laborales más saludables y equitativos.

"El Barómetro no es solo un informe, sino un espejo en el que mirarnos y una brújula que nos guía para impulsar cambios reales. Los datos reflejan que la salud y el bienestar siguen siendo los principales condicionantes del desarrollo profesional femenino. Promover entornos laborales más saludables, flexibles y corresponsables es fundamental para construir un futuro igualitario", ha subrayado la presidenta de FEDEPE, Ana Bujaldón.

Durante la presentación, se ha abordado también la importancia de que la transformación digital y el desarrollo de la inteligencia artificial no repliquen las desigualdades de género, así como la necesidad de avanzar en políticas de conciliación, horarios flexibles y servicios de cuidado infantil gratuitos, señaladas por el 75 por ciento de las mujeres como medidas clave para mejorar su bienestar.

Por su parte, la 'strategic advisor' de Gedeon Richter, Rosa Vázquez, ha expresado el compromiso de la compañía con la promoción de la salud femenina, no solo desde el ámbito clínico, sino también desde la igualdad de oportunidades y el equilibrio profesional y personal. "Los resultados del Barómetro FEDEPE refuerzan la urgencia de avanzar en políticas de conciliación y en educación en salud, pilares imprescindibles para un liderazgo femenino sostenible", ha insistido.