El 78% de los cánceres de mama se diagnostican tras la menopausia debido a la suma de factores biológicos y metabólicos

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La responsable de la Unidad de Mama en el equipo de la Unidad de la Mujer del Hospital Ruber Internacional, Esther Suárez, ha señalado que el 78 por ciento de los casos de cáncer de mama diagnosticados en España corresponden a mujeres posmenopáusicas, no porque la menopausia cause la enfermedad sino porque el riesgo aumenta debido a la suma de factores biólogicos y metabólicos.

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres. El año pasado, se detectaron en España casi 39.000 nuevos casos, aunque su supervivencia se sitúa en cifras cercanas al 90 por ciento, especialmente cuando el diagnóstico es precoz. Dada su elevada prevalencia en mujeres posmenopáusicas, la doctora ha incidido en la importancia de reforzar la prevención en esta etapa.

Suárez ha explicado que la edad es el principal factor implicado en el riesgo de desarrollar la enfermedad. "A medida que cumplimos años, aumentan las probabilidades de padecer cualquier tipo de tumor. Sin embargo, en el cáncer de mama confluyen además otros elementos propios de la etapa posmenopáusica", ha puntualizado.

A este respecto, ha detallado que uno de estos factores es la exposición hormonal acumulada durante décadas. "Una menarquia temprana o una menopausia tardía aumentan el tiempo de exposición a los estrógenos, y eso influye en el riesgo de desarrollar cáncer de mama", ha comentado.

En segundo lugar, ha señalado que el aumento de la cantidad de grasa corporal común tras la menopausia también es un factor que se debe tener en cuenta, ya que el tejido adiposo produce pequeñas cantidades de estrógenos que pueden seguir influyendo a los tumores hormonodependientes. En este sentido, el 70 por ciento de los cánceres de mama responden a hormonas.

Junto a estos, la terapia hormonal sustitutiva (THS) utilizada a largo plazo, sobre todo si combina estrógenos y progesterona, también puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Suárez ha indicado que esta terapia utilizada para aliviar los síntomas más intensos de la menopausia no está contraindicada, pero debe iniciarse tras una valoración médica y ser monitorizada con controles periódicos para minimizar riesgos.

PREVENCIÓN DE FACTORES MODIFICABLES

Aunque ciertos factores, como la edad o los antecedentes genéticos, no pueden modificarse, la ginecóloga ha resaltado que sí es útil cambiar ciertos comportamientos y hábitos que se sabe que pueden reducir significativamente el riesgo.

En concreto, ha recomendado mantener un peso adecuado para evitar la producción adicional de estrógenos desde el tejido adiposo; eealizar actividad física regularmente, lo que mejora parámetros metabólicos y hormonales; y evitar el sedentarismo, no fumar y moderar el consumo de alcohol, factores todos ellos asociados a un mayor riesgo de cáncer.

Asimismo, ha puesto el foco en la importancia de acudir a revisiones periódicas, incluyendo mamografías y controles ginecológicos, que permitan detectar la enfermedad en etapas tempranas. En cuanto a la terapia hormonal sustitutiva, ha instado a valorar su inicio siempre con supervisión médica.

Los programas de cribado españoles, basados en mamografías periódicas, permiten detectar tumores cuando aún no presentan síntomas. La especialista ha insistido en que "detectar el cáncer de mama en sus primeras etapas marca la diferencia entre un tratamiento menos agresivo y uno más complejo".