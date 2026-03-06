El 69% de mujeres con problemas de salud mental identifica el estigma como uno de los principales obstáculos en su vida

Archivo - Imagen de recurso de una mujer reflexionando. - FREEPIK.ES - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 69 por ciento de las mujeres con problemas de salud mental considera que el estigma es uno de los principales obstáculos que les impide satisfacer sus necesidades, percepción que comparte el 83 de los profesionales, según un los resultados del Estudio GEA, una investigación sobre la gestión del empoderamiento y la accesibilidad en derechos de mujeres y niñas con problemas de salud mental en España.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Confederación Salud Mental España ha lanzado una nueva edición de la campaña '#SaludMentalFeminista', que este año pone el foco en el estigma y el autoestigma que afectan a las mujeres con problemas de salud mental. Con esta campaña, reclama políticas públicas con perspectiva de género, formación específica para profesionales y espacios institucionales libres de discriminación.

"El estigma se puede percibir en la desinformación, el miedo a lo desconocido, el rechazo cuando crees que a ti no te va a suceder nunca el pasar por un problema de salud mental", asegura María Isabel García, representante de la Red Estatal de Mujeres de SALUD MENTAL ESPAÑA y socia de Salud Mental Euskadi.

El estudio también recoge cómo el estigma se manifiesta en el entorno cercano, generando aislamiento social. Muchas mujeres perciben que no se las considera un referente de apoyo por su supuesto "riesgo de inestabilidad", lo que refuerza el sentimiento de exclusión.

Esta situación no solo se da en el ámbito social, sino también en el institucional. El informe recoge prácticas de infantilización, paternalismo, cuestionamiento del relato de las mujeres y diagnósticos sesgados por razón de género, lo que refuerza la llamada "doble estigmatización": por ser mujeres y por tener un problema de salud mental.

Las mujeres con experiencia propia describen la generación de dinámicas que ponen en duda, desacreditan y banalizan sus malestares. También señalan situaciones en las que se cuestionan sus vivencias y se atribuye cualquier sensación, comportamiento o actitud a su 'locura'.

Una de las consecuencias de este escenario es que, según datos recogidos en el informe, el 31 por ciento de las mujeres con problemas de salud mental no accede a recursos especializados por el estigma o por haberse sentido discriminada con anterioridad.

El cuestionamiento de la capacidad para ejercer la maternidad es otra de las expresiones más frecuentes del estigma de género. Elisabet Lemos, representante de la Red Estatal de Mujeres de Salud Mental España y socia de la Federación Salud Mental Canarias, señala: "He sufrido estigma en varias etapas de mi vida, pero sobre todo en la parte de mujer y maternidad con un problema de salud mental, donde muchas veces nos juzgan como que no seremos capaces de ser buenas madres por tener un problema de salud mental".

Por su parte, Simonetta Rivolini, representante de la Red Estatal de Mujeres de Salud Mental España y socia de ATELSAM, denuncia que: "Los estigmas y autoestigmas en la justicia, la sanidad, las instituciones, actúan como una maquina trituradora, una apisonadora sobre las mujeres con problemas de salud mental. Revindicamos el derecho a espacios respetuosos".

CUANDO EL ESTIGMA SE CONVIERTE EN AUTOESTIGMA

En este contexto, aparece el autocuestionamiento de la propia subjetividad. Así, según se explica en el Estudio GEA, "escuchar a tu entorno, poner en duda el propio malestar, hace que una misma empiece a desconfiar de sus propias percepciones. Esto, lógicamente, impacta en su salud mental, reforzando este autoconcepto y autopercepción de 'locura'".

El estudio revela que alrededor del 70 por ciento de las mujeres encuestadas muestra preocupación por lo que otras personas piensen de ellas. Además, un 60 por ciento se siente insatisfecha con su apariencia física y un 55 por ciento se compara constantemente con otras personas y se considera insuficiente. A esto se suma que la práctica totalidad de los equipos profesionales encuestados (96%) evalúan como baja o muy baja el área de autoestima y/o autoconcepto de las mujeres con las que trabajan.

Adela María Montaño, representante de la Red Estatal de Mujeres de Salud Mental España y socia de FEAFES Salud Mental Extremadura, explica el impacto cotidiano: "En mi caso, el autoestigma está presente y de forma muy fuerte en mi día a día. No creo en mí, con lo cual es muy difícil vivir con calidad, ya que te niegas el derecho a disfrutar, simplemente porque no crees que te merezcas las cosas buenas que te pasan. Te niegas la alegría".

No obstante, alrededor del 55 por ciento se aprecian a sí mismas, casi el 60 por ciento se sienten capaces de enfrentar nuevos desafíos, el 60 por ciento tienen claro lo que quieren lograr en la vida y alrededor de un 80 por ciento creen que pueden tomar decisiones por sí mismas, lo que evidencia el potencial de empoderamiento cuando existen apoyos adecuados.