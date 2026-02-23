El 40% de mujeres afirma posponer la compra de tratamientos de salud íntima hasta que los síntomas son severos

Archivo - Higiene íntima. - SIPHOTOGRAPHY/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 40,4 por ciento de mujeres afirma posponer la compra de tratamientos médicos relacionados con la salud íntima hasta que los síntomas son lo suficientemente severos, según revela un estudio publicado por Intimina que advierte sobre el impacto del aumento del coste de vida en las decisiones en salud.

El estudio, elaborado a partir de encuestas a 3.000 mujeres de entre 20 y 50 años en Reino Unido, Francia y España, apunta que la mitad de encuestadas había evitado reservar cita con el médico específicamente para evitar gastos de viaje o de recetas, a la vez que advierte sobre el uso de productos desechables durante más tiempo del recomendable.

En concreto, una de cada 10 mujeres admite usar compresas o tampones durante más tiempo del recomendado para ahorrar dinero, y un 23,43 por ciento ha cambiado a productos de higiene más económicos o genéricos, notando más irritación o infecciones.

El informe precisa que el impacto del aumento del coste de vida impacta sobre todo entre las más jóvenes. Mientras el resultado global muestra que el 44,9 por ciento de entrevistadas está de acuerdo en que el coste de vida actual les ha hecho parar completamente la compra de productos preventivos como probióticos o geles específicos, en las mujeres de entre 20 y 29 años este porcentaje sube cuatro puntos, hasta al 48,16 por ciento.

En la misma línea, un 64,21 por ciento de mujeres jóvenes reconoce que comprarían antes el tratamiento más barato incluso aunque fuera menos efectivo.

"Para quienes buscan maneras de administrar su presupuesto sin sacrificar la seguridad, cambiar a opciones reutilizables como las copas menstruales puede ser una solución cómoda y sostenible que protege tanto su salud como su bolsillo", ha resaltado la responsable de Marketing y Comunicaciones de Intimina Iberia, Pilar Ruiz.

RIESGOS DEL USO DE LA IA

Por otra parte, el informe subraya la tendencia creciente a usar inteligencia artificial (IA) para obtener información sobre salud íntima. El 54,7 por ciento asegura que utilizaría una herramienta de este tipo, incluso sabiendo que tiene una tasa de error del 20 por ciento, siempre y cuando sea gratuita. En España, esta cifra asciende hasta el 55,34 por ciento de las mujeres.

El 22,4 por ciento señala que recurre a IA en vez de al sistema público de salud debido a los largos tiempos de espera para conseguir una cita, un porcentaje que sube hasta el 25,8 por ciento en España. En cuanto a las consultas más frecuentes, un 24 por ciento afirma que usan estas herramientas para determinar si los síntomas son lo suficientemente graves como para ir al médico.

Desde Intimina, han advertido que el uso de la IA puede repercutir en tratamientos incorrectos, medicamentos inapropiados y diagnósticos erróneos. En el último año, más del 60 por ciento de españolas señalan que han utilizado prescripciones médicas antiguas y más del 70 por ciento han utilizado remedios de venta libre sin haber recibido el diagnóstico de un profesional.

Igual que con el coste de vida, el estudio muestra que las mujeres jóvenes son las más expuestas a confiar en las herramientas de IA para informarse sobre salud. Un tercio (35,54%) de jóvenes confia más en la IA que en una consulta presencial con un médico; y más del 40 por ciento de jóvenes estarían dispuestas a utilizar información sensible como fotografías de los síntomas, detalles sobre su ciclo menstrual o su historial sexual para conseguir un diagnóstico a través de la IA.

"Realmente es problemático que las mujeres usen la IA para consultar sobre casos particulares de salud. No hay criterio clínico y son herramientas que suelen responder lo que el usuario quiere oír. Si no hay conocimiento previo, como el que tiene un sanitario, sus consejos pueden ser tan atractivos como peligrosos", ha apuntado la ginecóloga y sexóloga Mercedes Herrero, colaboradora de Intimina.