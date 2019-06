'Tecentriq' y 'Avastin' (Roche) más quimioterapia muestra resultados positivos en metástasis hepáticas

Publicado 05/06/2019 12:31:43 CET

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Roche ha anunciado nuevos resultados positivos de un análisis exploratorio del estudio fase III 'IMpower150', que demostró que la combinación de 'Tecentriq' (atezolizumab), 'Avastin' (bevacizumab), carboplatino y paclitaxel (quimioterapia) proporciona a los pacientes que no habían recibido quimioterapia, con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) no escamoso metastásico y con metástasis hepáticas de inicio, una supervivencia global de 13,3 meses frente a 9,4 en comparación con la combinación de Avastin y quimioterapia.

"El tratamiento inicial con la combinación de 'Tecentriq', 'Avastin' y la quimioterapia podría representar una importante nueva opción para los pacientes con metástasis hepáticas de inicio, ya que su riesgo de empeoramiento de la enfermedad o de muerte se redujo en aproximadamente la mitad y el 60 por ciento respondió a dicha combinación", explica la chief medical officer y responsable de Desarrollo Global de Productos de Roche, Sandra Horning.

Según el doctor Delvys Rodríguez, oncólogo del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y máximo reclutador en España de 'IMpower150', gracias a esta investigación se puede determinar el beneficio de la inmunoterapia en el subgrupo de peor pronóstico, que es el de los pacientes con metástasis hepáticas.

"Estos casos son los que menos responden a la quimioterapia; sabemos que cuando se añade el antiangiogénico van mejor y eso es por el efecto bloqueante que bevacizumab tiene sobre los vasos sanguíneos que el tumor necesita para seguir creciendo. Se consideró entonces que era probable que agregando un tercer elemento, la inmunoterapia, se obtuviera un beneficio en este subgrupo", detalla.

Según el doctor, otro aspecto relevante de este ensayo clínico es haber comprobado su impacto sobre pacientes con mutación de EGFR y en los ALK positivo. "Su importancia radica en que hasta ahora no se le concedía valor a la inmunoterapia en pacientes con estas alteraciones. Los resultados no eran buenos utilizando la inmunoterapia en solitario, pero ahora hemos observado que en ellos la combinación de quimioterapia, un antiangiogénico e inmunoterapia consigue reducir el riesgo de muerte en esta población", argumenta el doctor Rodríguez.