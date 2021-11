Sanofi lanza una campaña para formar a los sanitarios sobre la Púrpura Trombocitopénica Trombótica adquirida

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sanofi Genzyme ha lanzado #PúrpuraATiempo, una campaña de concienciación 'on line' que tiene como objetivo formar e informar sobre la Púrpura Trombocitopénica Trombótica adquirida (PPTa) a todos aquellos profesionales sanitarios que juegan un papel clave en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad.

Se calcula que, en España, más de 200 personas padecen un episodio agudo de PTTa cada año. Unos episodios que son considerados emergencias médicas porque su curso natural sin tratamiento lleva a la muerte al 90 por ciento de los pacientes, a menudo antes de las primeras 24 horas. Por este motivo, el diagnóstico y tratamiento precoces de esta enfermedad hematológica rara resultan cruciales para salvar la vida de quienes la padecen y reducir las posibles secuelas posteriores.

Sin embargo, actualmente la detección de esta enfermedad representa un reto asistencial. Primero, por la falta de experiencia de los profesionales médicos, al ser tan poco frecuente y, segundo, porque cuando el paciente llega a urgencias presenta un cuadro de síntomas inespecíficos, que resulta complejo y difícil de reconocer.

Así lo explica el doctor Pascual Piñera-Salmerón, jefe del Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia que afirma que es "fundamental que los urgenciólogos sepan reconocer la enfermedad y sus síntomas rápidamente para poder derivar lo antes posible el paciente al servicio de hematología y no perder un tiempo vital". Para el experto, el objetivo es "no perder a ningún paciente". Sobre todo, teniendo en cuenta que "son tan pocos casos que no se nos puede escapar ninguno sin diagnosticar".

Es por ello que esta campaña pone especial atención en la labor crucial de los servicios de urgencias, hematología y farmacia hospitalaria, para que puedan detectar y abordar la PTTa lo más rápido posible. Precisamente por eso, por una parte, identifica sus señales y síntomas y, por otra, subraya la relevancia del tiempo de diagnóstico para la supervivencia de los pacientes.

Una supervivencia por la que #PúrpuraATiempo también pone de manifiesto que resulta primordial la buena coordinación entre los especialistas mencionados (urgenciólogos, hematólogos y farmacéuticos hospitalarios) desde el momento en el que se detecta la patología, con el fin de no perder un tiempo muy valioso.

"Es fundamental trabajar de forma conjunta con los otros especialistas involucrados en la PTTa. Los urgenciólogos deben reconocer la enfermedad para, así, derivar correctamente el paciente a hematología, con el objetivo de que active la pauta de tratamiento adecuada y farmacia hospitalaria pueda tramitar la prescripción rápidamente", apunta la doctora Cristina Pascual Izquierdo, tesorera de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y especialista en Hematología y Hemoterapia en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

A esta afirmación, el jefe del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, el doctor José Manuel Martínez-Sesmero, añade que "con un equipo multidisciplinar bien organizado y coordinado, el paciente puede tener el mejor tratamiento en el menor tiempo posible y se pueden evitar muchas muertes tempranas a causa de la PTTa".

UNA EMERGENCIA MÉDICA

Estos expertos han ahondado en los retos y necesidades actuales de la PTTa en el marco de la mesa redonda 'La PTTa, una emergencia médica', punto de partida de #PúrpuraATiempo. Además de poner el foco en la perspectiva multidisciplinar de las especialidades más implicadas en el diagnóstico y tratamiento de este trastorno hematológico poco frecuente, los tres expertos también han tratado los avances recientes en la concienciación y conocimiento de patología entre la comunidad sanitaria y la consiguiente repercusión positiva que esto tiene en el paciente.

En este sentido, han explicado que recientemente se ha publicado el consenso 'Recomendaciones para el abordaje clínico de pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica'. Se trata de una guía nacional de abordaje de la patología en la que la doctora Pascual Izquierdo ha participado activamente y de la cual ha destacado su objetivo, "actualizar los avances en el diagnóstico, manejo y tratamiento de la PTTa que abarcaran a todos los grupos de edad, para así tener un mayor grado de seguridad a la hora de actuar".