Roche y Wayra lanzan Púlsar, una aceleradora de startups para impulsar la innovación en oftalmología

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Roche Farma y Wayra, el hub de innovación abierta de Telefónica, anuncian hoy la creación de Púlsar by Roche, una nueva aceleradora de startups que pretende generar un espacio de encuentro entre empresas emergentes, proveedores de asistencia sanitaria y otros agentes del sistema sanitario para impulsar en España proyectos tecnológicos innovadores que tengan un impacto real en la mejora de la salud y calidad de vida de los pacientes, en especial en el ámbito de la oftalmología.

"En una primera fase, Púlsar by Roche quiere convertirse en el hub de referencia para la innovación en oftalmología en España, reuniendo en el mismo foro a todos aquellos capaces de plantear proyectos tecnológicos que se traduzcan en mejoras reales para cubrir necesidades no cubiertas de los pacientes", señala Santiago Conesa, Ophthalmology iSquad Leader y responsable del proyecto en Roche Farma España.

"Si hay un ámbito en el que juntos somos más fuertes es en la innovación, y por eso queremos abrir las puertas de Púlsar a todas las startups que quieran plantear nuevas ideas y soluciones sobre una base tecnológica", añade.

Por su parte, Paloma Castellano, directora de Wayra Madrid, destaca que "el impulso a la digitalización que hemos vivido en los últimos años está transformando todos los sectores y el campo de la salud no es una excepción. Desde Wayra estamos observando cómo surgen numerosas soluciones para que las personas puedan controlar mejor su salud, prevenir enfermedades gracias a la tecnología y hacerlo fácilmente desde la comodidad del hogar o una sencilla aplicación móvil".

Púlsar by Roche está abierta a apoyar e impulsar a todas aquellas startups tecnológicas y disruptivas, centradas en el sector de la salud, especialmente en oftalmología, que tengan un producto desarrollado y listo para ser testado basado en tecnologías como Cloud, Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas (IoT), Big Data, Machine Learning, Realidad Inmersiva (XR), o new devices.

Para beneficiarse de las ventajas de Púlsar, los desarrollos planteados deben dar respuesta a alguno de los siguientes retos: sScreening y/o detección precoz de enfermedades asociadas a la oftalmología; monitorización y seguimiento en remoto de los pacientes; telemedicina; digitalización de procesos clínicos; y dispositivos de ayuda al diagnóstico (medical devices).

PROGRAMAS PILOTO

La nueva aceleradora Púlsar by Roche seleccionará en una primera fase a seis empresas emergentes, que tendrán acceso a una serie de ventajas y oportunidades, como un programa de aceleración personalizado de tres meses de duración,; acceso a las unidades de negocio de Roche y Telefónica; espacio de oficina (según disponibilidad); y acceso al ecosistema de Wayra.

Asimismo, las startups tendrán la posibilidad de realizar un proyecto piloto de entre tres y seis meses de duración en un hospital de referencia del Sistema Nacional de Salud con el fin de testear su desarrollo en un entorno clínico real.

Además, desde Púlsar by Roche se pondrán en marcha distintas actividades como sesiones mensuales con inversores (Meet the Investor) y con expertos para profundizar en los conocimientos sobre temáticas definidas (Masterclasses & Workshops), así como encuentros para conocer de primera mano casos de éxito de emprendedores que afrontaron retos similares. Los miembros de las distintas startups también podrán reunirse en sesiones mensuales conjuntas de peer review para intercambiar impresiones y los avances registrados.

Por último, cada una de las startups podrán beneficiarse de una serie de actividades y beneficios a nivel individual, como sesiones de seguimiento con periodicidad mensual (Follow up Sessions); reuniones one to one con mentores expertos en las diferentes temáticas de interés; y sesiones con mentores especializados de Roche que les ayudarán a conocer mejor el sector sanitario y la propia compañía.