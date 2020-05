Roche presentará en ASCO20 nuevos resultados de 19 tratamientos contra 21 tumores

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Roche ha anunciado este jueves que presentará nuevos resultados con 19 tratamientos contra el cáncer, unos ya autorizados y otros en fase experimental, en 21 tipos de tumores durante el encuentro científico virtual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO, por sus siglas en inglés), que se celebra del 29 al 31 de mayo de 2020.

"En ASCO, presentaremos nuevos datos de muchas terapias en investigación y ya aprobadas que forman parte de nuestra amplia cartera de productos en oncología. Estos esfuerzos son un ejemplo de nuestro compromiso histórico por mejorar los resultados para las personas con cáncer, incluso en estos tiempos sin precedentes. La integración de nuestros medicamentos y sistemas diagnósticos con un amplio conocimiento del cáncer y con plataformas novedosas sitúa a Roche en una posición única para ofrecer las soluciones sanitarias del futuro", ha comentado el director médico y jefe de Desarrollo Global de Productos de Roche, Levi Garraway.

Durante el encuentro, se compartirán los primeros resultados con la nueva inmunoterapia para el cáncer de Roche tiragolumab, diseñada para unirse al receptor TIGIT. Estos resultados, procedentes del estudio fase II CITYSCAPE, evalúan tiragolumab en combinación con 'Tecentriq' (atezolizumab) en comparación con 'Tecentriq' solo como tratamiento inicial de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) localmente avanzado o metastásico no resecable PD-L1 positivo. Además, se darán a conocer datos actualizados de supervivencia global con 'Alecensa' (alectinib) en pacientes no tratados con CPCNP con fusión positiva al receptor quinasa del linfoma anaplásico (ALK).

Los estudios impulsados desde la colaboración con Flatiron Health y Foundation Medicine demuestran cómo el uso de la secuenciación de próxima generación puede ayudar a tomar decisiones de tratamiento informadas, a optimizar las pruebas y permitir una terapia personalizada.

Entre ellos, se incluye un estudio adicional en curso diseñado para vincular de forma prospectiva los datos clínicos de la vida real con datos genómicos, de imagen y de resultados en pacientes con cánceres de pulmón avanzados. El estudio está monitorizando el ADN tumoral circulante (ctDNA) con 'FoundationOne' Liquid, y el perfil genómico de las muestras de tejido tumoral se obtendrá usando 'FoundationOne' CDx.

Basándose en el formato virtual de este año, Roche lanzará una sala de prensa virtual para que los periodistas puedan acceder a más información sobre su contribución al Programa Científico Virtual ASCO20, así como a los últimos avances y desarrollos que la compañía ha logrado dentro de su enfoque para acelerar los progresos en el abordaje del cáncer. La sala de prensa estará operativa el viernes 29 de mayo, y permitirá el acceso a los periodistas de fuera de Estados Unidos.