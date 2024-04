Roche desarrolla una solución para el control de la diabetes que cuenta con capacidades predictivas

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Roche ha comunicado que ha desarrollado una solución para el control de la diabetes que consta de un sensor de monitorización continua de glucosa (MCG) y dos aplicaciones diseñadas para mostrar los valores actuales de glucosa y las predicciones a lo largo de 30 minutos y dos horas.

La compañía, que está trabajando para la obtención del marcado CE para lanzar la solución en determinados países europeos, ha realizado el anuncio durante el 35º Congreso de la Sociedad Española de Diabetes (SED).

"Contar con información sobre las variaciones de la glucosa actuales y futuras facilitaría la toma de decisiones autónomas, y aportaría seguridad, tranquilidad y confianza al paciente. En definitiva, contribuiría a una mayor autogestión de la diabetes por parte del paciente", ha explicado la enfermera y educadora en diabetes en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe (Valencia), María Teresa Penalba.

A pesar de que los avances logrados en el tratamiento de la diabetes y de la mayor adopción de la tecnología en los últimos años, sólo entre el 55 y el 60 por ciento de las personas con diabetes alcanzan los objetivos terapéuticos.

Para Roche, esto pone de manifiesto las numerosas necesidades no cubiertas y los retos a los que se enfrentan las personas con diabetes en la gestión diaria de su enfermedad. Según afirma la endocrinóloga del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en Barcelona, Ana Chico, "las personas en tratamiento con MDI (múltiples dosis de insulina) deben tomar ellas mismas las decisiones oportunas de ajustes y gestión de la enfermedad. Que estas personas dispongan de una herramienta de inteligencia artificial que les permita tomar decisiones basadas en predicciones no solo a muy corto plazo, y que además les sirva de guía en la toma de estas decisiones, abordaría una necesidad no cubierta hoy en día".

Además, según destaca Penalba, "tener información predictiva sobre la variabilidad de la glucosa supondría un gran avance, ya que se podrían anticipar, prevenir y evitar situaciones no deseadas, como las hipoglucemias, especialmente las nocturnas y las desapercibidas, consideradas una de las peores situaciones a las que se enfrentan las personas con diabetes".

Según la compañía, la solución de MCG 'Accu-Chek SmartGuide' pretende dar respuesta a estas necesidades no cubiertas, proporcionando a los usuarios información predictiva con antelación. Más allá de la visión retrospectiva y actual de los valores de glucosa y las estimaciones de tendencias, indica el riesgo de hipoglucemia en los próximos 30 minutos y predice de forma continua cómo evolucionará la glucosa en las próximas dos horas. Además, estima el riesgo de hipoglucemia nocturna.

"Evitar la hipoglucemia es preferible a tener que solucionarla. Las alarmas actuales avisan cuando ya hay que actuar, llegan tarde, pero contar con una alarma predictiva evitaría esta situación no deseada. Además, actuar ante la previsión de hipoglucemia mejoraría el descanso nocturno, mermaría el miedo a este episodio que tienen algunos pacientes y reduciría las posibles hiperglucemias que mantienen para evitarla", ha indicado la educadora en diabetes.

La compañía asegura que datos recientes sobre la exactitud y el rendimiento de la nueva solución de MCG subrayan el buen funcionamiento y la seguridad del sensor. Además, la evaluación de la 'app' 'Accu-Chek SmartGuide Predict' ha demostrado que todas las funciones predictivas avanzadas superan los requisitos de alto rendimiento, indican desde Roche.