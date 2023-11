Roche cumple 90 años con el reto futuro del acceso temprano a la innovación y la transformación digital

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo Roche, compañía que cuenta con más de 2.500 empleados en España, celebra su 90 años de actividad mirando al futuro con el reto del acceso temprano a la innovación y la transformación digital de la asistencia sanitaria, según ha puesto de relieve este martes en Madrid en la jornada Dando forma a la innovación.

Desde que Roche comenzó su actividad en España en Barcelona en 1933, bajo la denominación Productos Roche, han recordado que han cambiado muchas cosas y se han registrado innumerables avances en la asistencia sanitaria. Sin embargo, Roche mantiene el mismo objetivo que es "mejorar la salud y calidad de vida de los pacientes a través de la innovación constante".

Para lograrlo, trabaja en colaboración con reguladores, gestores, administraciones, profesionales sanitarios y organizaciones de pacientes, entre otros, para investigar, desarrollar y hacer llegar a los pacientes soluciones diagnósticas y terapéuticas para abordar los principales problemas de salud en ámbitos como la oncología, la hematología, la oftalmología, la inmunología o las enfermedades raras desde un enfoque cada vez más personalizado.

Para lograr avances con este planteamiento multidisciplinar, la compañía dispone de tres empresas (Farma, Diagnostics y Diabetes Care) repartidas entre Madrid (donde está la sede de Roche Farma y el Centro Logístico y de Distribución de Getafe) y el Campus de Sant Cugat, en Barcelona, donde se asientan Roche Diagnostics y Diabetes Care. En Madrid también se ubica uno de los centros tecnológicos de referencia mundial para Roche, Informatics Madrid.

En lo que se refiere en concreto a Roche Farma España, la compañía, han recordado, "está a la cabeza en I+D+i biomédica, con unas inversiones que superan los 150 millones de euros al año, de los que 65,9 millones corresponden a investigación clínica". Este esfuerzo se traduce en el desarrollo de más de 300 ensayos clínicos sobre 80 moléculas que se llevan a cabo en cerca de 200 hospitales y cuentan con la participación de casi 12.000 pacientes y 1.000 profesionales sanitarios.

"España juega un papel clave para Roche. Es uno de los países más importantes y prioritarios del mundo para nuestra compañía, ya que no solo estamos a la cabeza en materia de investigación clínica dentro del grupo, junto a Estados Unidos o China, sino que también somos referente en innovación tecnológica aplicada a salud, y podemos decir que no hay una sola molécula de Roche Farma que no haya contado con participación absoluta en su desarrollo", ha explicado el director general de Roche Farma España, Patrick Wallach.

De cara al futuro, Patrick Wallach ha identificado los principales retos que debe afrontar la compañía: el acceso temprano a los nuevos medicamentos, donde en España existe un claro margen de mejora para equipararse a otros países europeos, y la transformación digital del sistema sanitario, que va a suponer un paso más en el avance de la medicina personalizada y va a ser clave para garantizar la sostenibilidad.

EL VALOR DEL DIAGNÓSTICO

Por su parte, Adriana Rubio, directora general de Roche Diagnostics en España, puso de relieve en su intervención la importancia de seguir innovando en el área del diagnóstico.

"Un diagnóstico preciso en el momento adecuado genera información para tomar decisiones, bien sea para detectar un riesgo, confirmar un diagnóstico previo, elegir el mejor tratamiento o confirmar la remisión o cura definitiva. Contar con adecuadas herramientas diagnósticas es clave para garantizar la mejor asistencia sanitaria y, al mismo tiempo, la sostenibilidad de los sistemas de salud", ha señalado.

Para avanzar en todas estas líneas, el Campus de Sant Cugat cuenta con más de 400 expertos en desarrollo de software, en ingeniería de datos, bioingeniería o algoritmos diagnósticos, entre otros, trabajando en diseñar soluciones que faciliten la interoperabilidad y definiendo arquitectura de datos sostenible y abierta que permita disponer de soluciones digitales para los laboratorios, para los pacientes y para la gestión integral de enfermedades a nivel global.