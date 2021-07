El proyecto 'Healthy Cities by Sanitas' finaliza logrando más de 2.000 millones de pasos

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición del proyecto 'Healthy Cities by Sanitas' ha finalizado logrando con 2.091 millones de pasos dados por 250.000 empleados de las 80 empresas participantes, quienes han sumado 1,5 millones de kilómetros, o el equivalente a 38 vueltas a la Tierra.

En esta ocasión, Sanitas propuso un doble reto, además de lograr los 6.000 pasos diarios, que equivalen a los minutos de actividad física semanal que recomienda la Organización Mundial de la Salud para mantener un estilo de vida saludable, animó a las personas a asumir también un reto medioambiental para mantener más sano el planeta. Así, les retó a dejar el coche en casa un día a la semana, lo que ha supuesto un ahorro de 7.102 kilogramos de CO2 en las seis semanas que ha durado esta edición.

"'Healthy Cities' ha vuelto a superar nuestras expectativas. Si el pasado año, incluso con el confinamiento a consecuencia de la COVID-19, alcanzamos cifras récord, en esta ocasión, hemos logrado una acogida impresionante. Quizás en parte por el beneficio de salud contrastado que aporta el programa y que ha sido destacado recientemente en una publicación científica", ha explicado la Chief Sustainability y Corporate Affairs en Sanitas y Bupa Europe & Latinamerica, Yolanda Erburu.

Tal como ha publicado la 'International Journal of Environmental Research and Public Health', en un estudio realizado por la Universidad Politécnica de Madrid, la anterior edición de 'Healthy Cities' demostró que pese al confinamiento los empleados españoles que participaron en el programa en 2020 mantuvieron mayor nivel de actividad física que la media de la población española, y un mayor gasto de energía de 'Metabolic Equivalent of Task' (MET), debido al aumento de actividad física moderada que propone la iniciativa.

"A los beneficios de salud, este año se añade la labor de concienciación del programa. La sociedad está cada vez más concienciada sobre la necesidad de cuidar el planeta para cuidar de la salud de las personas, y eso se nota en el esfuerzo que todos han puesto por alcanzar el doble reto", ha explicado la directora de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de Sanitas, Catherine Cummings.

El programa 'Healthy Cities' cuenta con un partner científico, la Fundación Española del Corazón, y varios partners deportivos: el Comité Olímpico Español, el Comité Paralímpico Español y el Real Madrid Club de Fútbol, que se ha unido en esta última edición.

Sanitas tiene el "firme propósito" de ayudar a las personas a tener vidas más largas, sanas y felices y crear un mundo mejor, por lo que anualmente pone en marcha multitud de iniciativas enfocadas en mejorar la calidad de vida de sus clientes y del conjunto de la sociedad, entre ellas, el reto Healthy Cities que lanza todos los años. En este sentido, contribuye con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos: Salud y Bienestar, Ciudades y Comunidades Sostenibles, Acción por el Clima y Alianzas para lograr los objetivos.

Para lograr el reto es fundamental la colaboración de las empresas que estimulan a sus empleados a participar. En esta ocasión, se ha duplicado el número de compañías inscritas diversificando también su tamaño. La empresa que más participantes ha aportado a 'Healthy Cities' después de Sanitas, es Acciona, seguida de McDonalds, Securitas, Ferrovial y Accenture. Las que más pasos en promedio han sumado han sido Culmarex, Alpesa y Fusion for Energy.

CUATRO DONACIONES COMO LEGADO DE 'HEALTHY CITIES'

Como cada año, el objetivo final de este reto es la donación por parte de Sanitas a proyectos de regeneración urbana y espacios verdes con el fin ayudar a las instituciones a incrementar la salud y la sostenibilidad de las ciudades. En esta ocasión, la donación irá destinada a cuatro proyectos.

Por un lado, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, Sanitas realizará una nueva donación al 'Bosque Metropolitano' de la ciudad. También donará a la iniciativa 'Madrid Replanta', con el objetivo de reponer los árboles derribados como consecuencia de la borrasca Filomena, que asoló la ciudad el pasado mes de enero.

Finalmente, en colaboración con WWF destinará una donación a replantar bosques en distintas localidades españolas. En concreto, en el paraje de Vallgrassa en el Parque del Garraf, en Barcelona; y en Cortés de Pallás, en Valencia. El objetivo en ambos proyectos es recuperar terreno afectado por sendos incendios, a través de la plantación de un total de 3 hectáreas con especies autóctonas en cada localidad.