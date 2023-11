Un proyecto en AP con Roche Diabetes Care muestra mejora en control glucémico de personas con diabetes tipo 2

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro de Atención Primaria de Sarrià, en Barcelona, ha puesto en marcha un proyecto piloto, consistente en la creación de una Unidad de soporte especializada en diabetes tipo 2, que ha mostrado una mejora en el control glucémico de personas con diabetes tipo 2.

Gracias a la colaboración con Roche Diabetes Care, se ha establecido en el centro un nuevo circuito asistencial, que incorpora la plataforma 'RocheDiabetes Care platform'. Según los resultados iniciales del proyecto, el uso de esta plataforma en el circuito asistencial produce una disminución de hasta un 1,83 por ciento en la HbA1c (hemoglobina glicosilada) y una importante optimización del tratamiento, con una reducción de la dosis de insulina en el 24 por ciento de los pacientes que la usaban.

"Clínicamente, una reducción de hemoglobina glicosilada del 1,83 por ciento, si es sostenida en el tiempo, tiene para muchos pacientes un impacto en las complicaciones vasculares, derivaciones e ingresos hospitalarios", afirma el médico especialista y director de la Unidad Especializada en Diabetes en EAP Sarrià, el doctor Gabriel Cuatrecasas.

España es el segundo país de Europa con mayor prevalencia de diabetes. Alrededor de cinco millones de personas en España entre 20 y 79 años tienen diabetes. Lo que supone aproximadamente un 15 por ciento de la población. Además, el número de personas con diabetes en el país se ha incrementado un 42 por ciento desde 2019.

Asimismo, se estima que el 30,3 por ciento de las personas que viven con diabetes en España no están diagnosticadas. Cuando la diabetes no se detecta o no se trata adecuadamente, puede causar complicaciones graves y potencialmente mortales, tales como un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, ceguera o amputación de miembros inferiores. Estas complicaciones pueden reducir la calidad de vida y aumentan los costes sanitarios.

Según explica el doctor Cuatrecasas, "esta plataforma permite visualizar de una manera agregada y amigable las tendencias y variaciones de los valores de glucosa, lo que facilita una mejor interpretación, por parte del profesional de la salud, del comportamiento de la glucosa y ponderar el sesgo que a menudo conlleva la hemoglobina glicosilada".

"Esto es especialmente importante en pacientes que experimentan muchas oscilaciones de su glucemia y que suelen ser personas que llevan más años conviviendo con la diabetes y que usan insulina. Además, permite establecer un mejor vínculo entre paciente y sanitario, dado que los datos son fácilmente interpretables y permiten articular a menudo una toma de decisiones compartidas", añade. .

Por otro lado, se ha conseguido una derivación más rápida de las personas con diabetes que lo requerían a la Unidad de soporte, siendo la hiperglucemia el principal motivo de la derivación médica, en el 83 por ciento de los casos. Además, esto conlleva un valor añadido, ya que este nuevo modelo de gestión ha permitido articular una atención sistematizada en el centro de atención primaria, con importantes mejoras clínicas y sin costes añadidos.

En palabras del doctor Cuatrecasas, "si este circuito asistencial se pusiese en marcha en otros centros de Atención Primaria, mejoraría considerablemente la atención y manejo del paciente diabético".

LA PLATAFORMA 'ROCHEDIABETES CARE'

'RocheDiabetes Care Platform' es una herramienta digital que ayuda a la gestión de la diabetes para profesionales sanitarios y pacientes con diabetes. La plataforma tiene conexión a los medidores de glucemia capilar y a la aplicación de gestión de la diabetes de Roche Diabetes Care, 'mySugr'.

Su finalidad principal es permitir la visualización de los datos de glucemia y de frecuencia de medición, de una forma sencilla y visual, permitiendo seleccionar y resaltar los pacientes que requieren de un seguimiento más intensivo.

Esto es especialmente útil para aquellos centros de salud que tienen elevados cupos de pacientes, ya que puede contribuir a una gestión de la consulta más eficiente. Además, la plataforma permite realizar consultas en remoto cuando es necesario, a través de la app mySugr.

"Todo ello facilita al profesional de la salud realizar cambios de tratamiento a tiempo, así como poder empoderar al paciente en el abordaje de su enfermedad, mediante la discusión e interpretación de los datos de manera conjunta", afirma la directora global de Medical Affairs en Roche Diabetes Care, Regina Mayor.

Hasta el momento, los pacientes que han sido tratados por el equipo especialista de la Unidad de soporte del EAP Sarrià han sido personas que padecen diabetes tipo 2 con cierta complejidad, y casi la mitad de ellos fueron identificados evaluando sus datos de diabetes en la plataforma de 'RocheDiabetes Care'.

El 60 por ciento de los pacientes eran usuarios de insulina y el 30 por ciento, además, seguía un régimen de múltiples dosis. El 42 por ciento de ellos, tenía una o más morbilidades asociadas a su diabetes, entre las que destacan, la obesidad y la hipertensión.