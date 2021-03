El 'Programa para paciente oncológico adulto' gana la beca 'Más tiempo y mejor'

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sanofi Genzyme, con la colaboración de Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple (CEMMP), la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL) y el aval social de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), ha entregado la I beca 'Más tiempo y mejor', dotada con 5.000 euros, al proyecto 'Programa para paciente oncológico adulto' de la Fundación Diversión Solidaria.

Concretamente, el proyecto va dirigido al paciente oncológico adulto y tiene como objetivo ayudarles a aliviar el impacto emocional de su enfermedad y romper con su rutina. Para lograr este fin, la iniciativa propone diferentes experiencias, a través de las cuales "las personas afectadas pueden dar rienda suelta a la imaginación, descubrir emociones y mimarse", tal y como afirman desde Sanofi.

"La diversión, el ocio, la distracción y la risa son terapéuticas, y hay estudios que demuestran que existe una estrecha relación entre los factores emocionales y el pronóstico del cáncer", señala la directora de Fundación Diversión Solidaria, María Parra, que también explica que "las emociones positivas generan endorfinas, que contribuyen al aumento de las defensas".

"Asimismo, la terapia de activación conductual nos demuestra que realizar actividades que nos resulten placenteras, importantes o que brinden sensación de dominio sobre su vida, permite romper con el circuito de: "tristeza-inacción-tristeza-inacción" propio de la depresión y, además, corrige en cierta medida el malestar, el dolor y la fatiga", detalla Parra. Con este programa, por tanto, la fundación quiere poner en valor "lo importante de hablar, sentir y vivir en positivo en el camino de un cáncer".

El programa, que también está dirigido a cuidadores y/o familiares de pacientes, se basa en el lema 'Porque hay vida durante el cáncer, me inspiro, me emociono y me mimo'. "Me inspiro con temáticas creativas a través de cursos impartidos por profesores que alimentan la curiosidad y enseñan a crear con las manos; me emociono a través de terapias alternativas como la risoterapia o la musicoterapia, y me mimo con experiencias con las que cuidarse y mimarse por fuera y por dentro", explica la directora de la fundación Diversión Solidaria. Así, el anuncio del ganador de la primera edición de esta beca se ha realizado en el marco del mes de 'Acción contra el mieloma múltiple', que se celebra cada año durante el mes de marzo.

14 PROYECTOS CANDIDATOS Y UN GANADOR

De entre las 15 candidaturas recibidas, se han escogido 3 finalistas de la que ha salido el proyecto ganador. "Estamos muy satisfechos con la cantidad de propuestas recibidas en la primera edición de la beca 'Más tiempo y mejor', así como por la calidad y originalidad de las mismas", afirma la directora General de Sanofi Genzyme Iberia, Raquel Tapia. "Esta gran acogida demuestra que tan importante es investigar para encontrar soluciones médicas como invertir tiempo y recursos para mejorar la calidad de vida de las personas con una enfermedad", añade.

"Hay una gran necesidad, especialmente en patologías como el mieloma múltiple, siendo la beca 'Más y mejor' la primera beca dirigida a mejorar la vida de este colectivo de pacientes en concreto", indica. Por otro lado, Tapia destaca "la existencia en España de una importante comunidad de pacientes de mieloma múltiple que se podrían beneficiar de proyectos como el de Fundación Diversión Solidaria".

La resolución se ha realizado a partir de las evaluaciones de una comisión formada por miembros de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), del departamento Médico y del departamento de Asuntos Corporativos de Sanofi. Esta comisión ha evaluado las candidaturas según criterios como el impacto en la calidad de vida de las personas con mieloma múltiple y/o sus familiares, el carácter multidisciplinar de la propuesta, la viabilidad y alcance del proyecto o el nivel de innovación para dar respuesta a necesidades no cubiertas de estos pacientes.