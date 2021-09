Philips presenta un equipo de diagnóstico por imagen mediante tecnología espectral

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Philips ha presentado 'Spectral CT7500', un equipo de diagnóstico por imagen mediante tecnología espectral que permite al radiólogo realizar exploraciones espectrales del tórax y la cabeza en menos de un segundo o exploraciones del tronco en menos de dos segundos.

"Todo ello con imágenes de altísima calidad que permiten al equipo médico obtener al momento un diagnóstico seguro y fiable y un plan de tratamiento más eficaz para cada paciente", afirma el doctor Eliseo Vañó, jefe del Servicio de Radiología del Hospital Nuestra Señora del Rosario, durante el simposio 'El futuro del CT' organizado por Philips Ibérica en el auditorio del Museo Reina Sofía de Madrid, en el que han participado más de 150 radiólogos y expertos de forma presencial y otros doscientos conectados virtualmente.

Durante el encuentro, se ha puesto de manifiesto que el futuro del diagnóstico por imagen, y más concretamente el de la tomografía computerizada (TAC), pasa por el uso de la tecnología espectral, un sistema inteligente que proporciona imágenes de alta calidad en cada exploración y durante todo momento usando los mismos niveles de radiación que los equipos convencionales, lo que redunda en una mejor caracterización de la patología de los pacientes, menor necesidad de repetir exploraciones erróneas y más agilidad para los servicios de radiología.

Precisamente el Hospital Nuestra Señora del Rosario ha sido el primero de España en incorporar el Spectral CT7500, que está en servicio desde mayo de este año. "Nos permite ofrecer diagnósticos con mayor confianza y, en comparación con un equipo de 64 cortes de última generación, podemos reducir la dosis de radiación un 50 por ciento sin perder calidad de imagen", explica el doctor Vañó.

'Spectral CT7500' dispone de dos capas sensibles a fotones de alta y baja energía. La detección de los fotones de alta y baja energía se realiza de forma simultánea, lo que permite realizar estudios complejos en los que hay mucho movimiento del tejido, como puede ser en cardiología. "Vamos a poder caracterizar mejor los tejidos y obtener un diagnóstico más preciso", explica la Clinical Scientist de Philips Ibérica, Claudia de Molina.

Además, TAC 'Spectral CT7500' es espectral en todos los pacientes y en todo tipo de aplicaciones y áreas del diagnóstico por imagen, desde estudios cardiológicos a estudios bariátricos e incluso pediatría, donde los pacientes son más sensibles a la dosis de radiación.

Este equipo reconstruye una sola serie de imágenes espectrales, junto con la imagen convencional, que se pueden archivar en el sistema de gestión de pacientes (PAS) del hospital. Posteriormente, el radiólogo puede consultar cada imagen por separado y realizar un diagnóstico más preciso. Además, las imágenes espectrales se pueden consultar en cualquier momento accediendo al PAS y realizar un mejor seguimiento, por ejemplo, en pacientes oncológicos.

RAPIDEZ SIN COMPROMETER LA CALIDAD

"Es el TAC espectral más rápido del mercado y se pueden hacer estudios de tórax, abdomen y pelvis en menos de dos segundos", sostiene De Molina. De hecho, la tecnología desarrollada por esta compañía permite congelar el movimiento de los tejidos y obtener imágenes de la máxima calidad.

Una ventaja adicional del TAC espectral es que permite ahorrar la dosis de contraste en todos los estudios y en todos los pacientes, desde un 30 por ciento en pacientes oncológicos hasta un 80 por ciento en patología vascular. Además, reduce entre un 25 y un 30 por ciento la necesidad de pruebas adicionales como resonancia magnética o ecografía.

"Aporta valor en todos los estudios, es raro ver un paciente en el que el TAC espectral no aporte detalles que no veríamos con imágenes convencionales", asegura el doctor Eliseo Vañó. "Es muy posible que en cinco o diez años no veamos en nuestros servicios TAC que no sean espectrales", sostiene el jefe del Servicio de Radiología del Hospital Nuestra Señora del Rosario.

Así las cosas, Philips está trabajando en la integración de la inteligencia artificial (IA) en todas las fases de realización de las pruebas, desde el posicionamiento del paciente hasta el postprocesado de imágenes, para dotar a sus equipos de gama media de funciones avanzadas y de gran impacto para el diagnóstico de los pacientes.

"Nuestro objetivo es siempre ofrecer el máximo beneficio clínico al menor coste posible y para ello, la IA es fundamental", asegura la Clinical Scientist de Philips. "El futuro del TAC tiene dos componentes destacados: la tecnología espectral y la inteligencia artificial, y esta va a ser muy útil en la adquisición de imágenes, acelerando los flujos de trabajo y permitiendo un diagnóstico más preciso", concluye De Molina.