Pfizer no informó de que 'Enbrel', para la artritis reumatoide, podría prevenir el Alzheimer, pese a algunas evidencias

Publicado 06/06/2019 13:37:30 CET

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Hace 4 años un equipo de investigadores de la compañía Pfizer observó, mientras realizaba un análisis de reclamaciones de seguros, sobre uno de sus medicamentos más conocidos, 'Enbrel', un antiinflamatorio para artritis reumatoide, que podría reducir el riesgo de Alzheimer en un 64 por ciento, según revelaba este miércoles 'The Washington Post', que señala que la farmacéutica "ocultó esta información" y "optó por no investigar".

La compañía habría optado, según señala este medio, por "no seguir investigando y no hacer públicos los datos". Según un documento al que el medio ha tenido acceso, "'Enbrel' podría potencialmente prevenir, tratar y retardar de forma segura la enfermedad de Alzheimer". Este documento supuestamente formaba parte de una presentación de diapositivas en PowerPoint que fue preparada para ser revisada por un comité interno de Pfizer en febrero de 2018.

En respuesta, Pfizer ha señalado desde su cuenta de Twitter que decidió no publicar sus datos debido a sus dudas sobre los resultados. Así, "decidió durante sus tres años de revisiones internas que 'Enbrel' no se mostró prometedor para la prevención del Alzheimer porque la droga no llega directamente al tejido cerebral. Se consideró que la probabilidad de un ensayo clínico exitoso es baja", según publica el medio.

"Nuestra decisión de no perseguir un ensayo clínico más amplio en la enfermedad de Alzheimer, basándonos en un análisis estadístico de un número limitado de casos en una base de datos de reclamaciones de seguros, fue por la debilidad de la evidencia científica".

"Por cierto, habríamos perseguido esto si creíamos que había fundamentos científicos sólidos para hacerlo. De hecho, financiamos investigaciones clínicas independientes en esta área que fue publicada", advierten, al tiempo que consideran que es "inexacto" que se ocultara la información de resultados prometedores.

Por su parte, el Chief Medical Officer Inflammation and Immunology de la compañía, Tamas Koncz, ha señalado que "es importante que los pacientes se den cuenta de que no existe evidencia clínica sustancial que respalde el uso de estos medicamentos para la prevencion del Alzheimer".

Según el medio americano, "Pfizer compartió los datos en privado con al menos un científico prominente, pero los investigadores externos contactados por The Post creen que Pfizer también debería al menos haber publicado sus datos, haciendo que los hallazgos estén ampliamente disponibles para los investigadores".