Opinión positiva en Europa para 'Tecentriq' (Roche), combinado con 'Avastin', para cáncer de hígado

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Roche ha anunciado que el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha recomendado la aprobación de 'Tecentriq' (atezolizumab) en combinación con 'Avastin' (bevacizumab) para el tratamiento de pacientes adultos con carcinoma hepatocelular no resecable o metastásico (CHC) que no hayan recibido una terapia sistémica previa.

Basándose en esta recomendación, se espera que la Comisión Europea adopte en un futuro próximo una decisión definitiva sobre la aprobación de 'Tecentriq' en combinación con 'Avastin' para esta indicación, junto con los detalles completos de la indicación aprobada.

Tal y como ha señalado Levi Garraway, director médico y Jefe de Desarrollo de Productos Globales de Roche, "la recomendación de hoy por parte del CHMP es un paso importante para poner a disposición de las personas que sufren esta enfermedad en Europa esta combinación. Algo que representa un hito importante frente a una enfermedad mortal y que es un ejemplo más de nuestro compromiso a largo plazo por mejorar la vida de las personas con diversos tipos y estadios de enfermedades hepáticas".

Por su parte, el profesor Bruno Sangro, director de la Unidad Hepática y coordinador del Área de Oncología del HPB en la Clínica Universidad de Navarra de Pamplona (España), "tras más de una década de estancamiento terapéutico, es probable que los resultados del estudio IMbrave150 cambien la forma en la que tratamos a los pacientes con un cáncer de hígado diagnosticado o que han alcanzado un estadio avanzado".

"Los datos del estudio demostraron que la combinación de 'Tecentriq' y 'Avastin' logra una mayor supervivencia con mejor calidad de vida frente a cualquier inhibidor de la tirosina quinasa disponible actualmente y, para un gran subconjunto de pacientes, es capaz de inducir remisiones tumorales profundas, duraderas y a veces completas", ha añadido.

El pasado mes de mayo, la Agencia Americana del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés), aprobó la utilización de 'Tecentriq' en combinación con 'Avastin' para el tratamiento de personas con CHC no resecable o metastásico que no hayan recibido una terapia sistémica previa. 'Tecentriq' en combinación con 'Avastin' también fue incluido recientemente como una recomendación de clase I, A por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO, por sus siglas en inglés) para el tratamiento del CHC no resecable, así como por muchas guías de práctica clínica a nivel mundial.