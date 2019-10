Una nueva técnica en sangre consigue identificar a pacientes que se beneficiarán de 'Alecensa' (Roche)

Publicado 01/10/2019 13:16:24 CET

La compañía farmacéutica Roche ha anunciado los resultados positivos del ensayo fase II/III 'BFAST', el primer estudio prospectivo que utiliza solo la secuenciación de nueva generación en sangre (NGS, por sus siglas en inglés) para seleccionar el tratamiento en personas con cáncer de pulmón de no microcítico (CPNM) avanzado, sin la necesidad de realizar una biopsia de tejido.

Los resultados de este trabajo, que se han presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO, por sus siglas en inglés), que se ha celebrado en Barcelona, muestran que más personas podrían potencialmente beneficiarse de 'Alecensa' (alectinib).

El estudio utilizó 'FoundationOne Liquid', el test exhaustivo de biopsia líquida de Foundation Medicine, que detecta las cuatro clases principales de alteraciones genómicas, inestabilidad de microsatélites (IMS) y fusiones seleccionadas que incluyen ALK en ADN tumoral circulante (ADNtc) de una extracción de sangre.

Los datos demuestran que la prueba puede ayudar a evaluar e identificar una población más amplia de personas con CPNM avanzado que pueden beneficiarse de 'Alecensa' (alectinib), tanto para aquellos en los que las pruebas diagnósticas actuales no son adecuadas, como en aquellos casos que no hay muestra de tejido bien por ausencia o por ser insuficiente el tejido tumoral o cuando no hay diagnóstico de biomarcadores en tejido disponible, así como validar la utilidad clínica de NGS en sangre como un método adicional para ayudar a la toma de decisiones clínicas en CPNM ALK+.

En el estudio, el 87,4 por ciento de las personas con CPNP avanzado que fueron identificadas por el test de biopsia líquida con fusiones de ALK tuvieron una respuesta confirmada al tratamiento con 'Alecensa'. La mediana de supervivencia libre de progresión (SLP) y de duración de respuesta (DR) no se alcanzaron tras una mediana de seguimiento de 12,6 meses. El perfil de seguridad de Alecensa fue consistente con los ensayos clínicos previos y la experiencia posterior a la comercialización, sin que se identificaran diferentes toxicidades.