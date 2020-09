El 'New England Journal of Medicine' publica los resultados de 'Bavencio' en carcinoma urotelial

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Merck y Pfizer han anunciado que la revista 'New England Journal of Medicine' (NEJM) ha publicado en su edición 'on line' los resultados del estudio fase III 'JAVELIN Bladder 100' que describen la eficacia y seguridad de 'Bavencio' (avelumab) para el tratamiento de mantenimiento en primera línea en varios subgrupos de pacientes con carcinoma urotelial (CU) localmente avanzado o metastásico y los resultados informados por los pacientes (PROs, por sus siglas en inglés).

En junio, la Agencia Americana del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó avelumab para el tratamiento en mantenimiento de pacientes con CU localmente avanzado o metastásico que no han progresado con tras la primera línea de quimioterapia con platino, basándose en los resultados de 'JAVELIN Bladder 100'.

En el estudio, que se ha publicado de forma simultánea a la presentación de análisis adicionales en el congreso virtual de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) 2020, avelumab junto con el mejor tratamiento de soporte (BSC, por sus siglas en inglés), mejoró significativamente la mediana de supervivencia global (SG) comparado con el BSC en monoterapia en las dos poblaciones primarias de todos los pacientes aleatorizados y los pacientes cuyos tumores eran PD-L1 positivos, y un número significativamente mayor de pacientes que recibieron avelumab como tratamiento de mantenimiento en primera línea estaban vivos al cabo de un año.

"Estos datos, que apoyan la reciente aprobación de la FDA y las actualizaciones de las directrices de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN, por sus siglas en inglés) y ESMO, establecen que el tratamiento de mantenimiento en primera línea con avelumab podría cambiar radicalmente la práctica clínica para el tratamiento de pacientes con carcinoma urotelial localmente avanzado o metastásico", ha dicho el de Oncología Genitourinaria, líder de la investigación de tumores sólidos en el Barts Cancer Institute de la Universidad Queen Mary de Londres y director del Barts Cancer Centre de Londres, Thomas Powles.

Asimismo, ha destacado que el aumento de la supervivencia global con el régimen en mantenimiento con avelumab se observó en todos los subgrupos examinados, este aumento de la supervivencia global se obtuvo sin un impacto perjudicial en la calidad de vida de los pacientes.