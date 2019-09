Publicado 26/09/2019 16:35:12 CET

Más de 50.000 personas ya han usado la 'Calculadora de la Edad del Corazón' de Sanofi, una herramienta informática que permite estimar si la edad del sistema cardiovascular de una persona coincide con los años que tiene en realidad.

"Si decimos a un paciente de 50 años que su riesgo cardiovascular es alto, no le transmitimos claramente cuánto de alto es su riesgo; pero si le decimos que su corazón no tiene 50 años sino 65, entiende que puede perder 15 años de su vida", ha dicho el especialista en medicina interna del Hospital Universitario Río Carrión de Palencia y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, José Ignacio Cuende.

Para estimar este dato, la 'Calculadora de la Edad del Corazón' utiliza un algoritmo matemático, desarrollado por Cuende en base a las evidencias que publicó en 2010 en el European Heart Journal, que cruza los datos no modificables de sexo y edad con factores de riesgo que se pueden mejorar, como son las cifras de presión arterial y de colesterol o el estado de fumador o no, para cubrir todos los valores de riesgo absoluto de las tablas 'SCORE' y, en consecuencia, determinar la edad vascular de una persona.

"Según aumenta la edad de una persona, su riesgo cardiovascular, también. Pero si esta persona no tiene controlados los factores de RCV, el riesgo se incrementa aún más. Por lo tanto, introduciendo en la calculadora los datos de edad, sexo, tabaquismo y niveles de presión arterial y colesterol, podemos transformar este riesgo en edad del corazón y saber si éste está envejeciendo al mismo ritmo que la persona o más rápidamente", ha dicho el doctor.

Por tanto, prosigue, esta herramienta permite informar a los usuarios acerca de sus posibilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares, con el fin de ayudarles a prevenir patologías del sistema vascular. Para ello, también ofrece recomendaciones para mejorar algunos hábitos y conseguir así reducir el riesgo cardiovascular, como hacer ejercicio, seguir una dieta equilibrada o controlar el peso, entre otras.

En este sentido, el doctor de la Fundación Española del Corazón (FEC), Leopoldo Pérez de Isla, ha destacado la importancia de brindar herramientas a la sociedad que permitan controlar sus factores de RCV, y lo hace poniendo en relieve la poca conciencia de riesgo cardiovascular que tiene la sociedad.

"Es fundamental que la gente tome conciencia de que si no lleva un estilo de vida saludable (fuma, es sedentaria, no mantiene una dieta equilibrada, etc.) aumentará inevitablemente sus posibilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular, ponga la edad que ponga en su DNI. Es por ello por lo que hay que seguir llevando a cabo iniciativas que, como la 'Calculadora de la Edad del Corazón', permitan aumentar la sensibilización", ha zanjado Pérez de Isla.

La 'Calculadora de la Edad del Corazón' cuenta con el aval de la Fundación Española del Corazón (FEC), Cardioalianza, la Federación Española de Diabetes (FEDE), y la Fundación Hipercolesterolemia Familiar (FHF).