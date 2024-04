Más de 1.400 empleados de Roche Farma participan en iniciativas de RSC y sostenibilidad durante 2023

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.400 empleados de Roche Farma han participado activamente en iniciativas y proyectos de responsabilidad social corporativa (RSC) y sostenibilidad durante el año 2023, año en el que se han impulsado más de 60 proyectos sobre los pilares de Entorno Sanitario, Planeta y Personas, y con el hilo conductor del concepto que usa la compañía en estos ámbitos '#LaMarcaQueDejas'.

Toda la información sobre estos proyectos, así como el compromiso de la compañía con los ODS y la sostenibilidad, se recogen en la Memoria de RSC y sostenibilidad 2023 que está disponible en su web. Un documento que refleja todas las acciones que la farmacéutica suiza pone en marcha en España para seguir impulsando la innovación sostenible.

"En Roche entendemos la innovación y la sostenibilidad como un tándem inseparable y transversal a toda la compañía y todos nuestros proyectos. Nuestro propósito va encaminado a mejorar la salud de las personas, traer al presente la medicina del futuro, y eso pasa también por entender que debemos cuidar de la salud del planeta, que debemos trabajar por la sostenibilidad del sistema sanitario, y también cuidar de las personas que forman parte de la compañía", ha explicado el director general de la afiliada española, Patrick Wallach.

El compromiso y el impacto de Roche en los criterios ESG se traducen en tres pilares fundamentales: el Entorno Sanitario, Planeta y Personas. El pilar de 'Entorno Sanitario' versa sobre todas aquellas iniciativas que persiguen un sistema nacional de salud más sostenible, destacando proyectos de formación a profesionales sanitarios, impulso de la investigación, retención de talento de nuestro país y humanización de los hospitales.

Por otro lado, el pilar de 'Planeta' refleja aquellos proyectos y mejoras con un impacto positivo en el medio ambiente, teniendo como objetivo más próximo la reducción a la mitad del impacto medioambiental para 2030. Por último, el pilar de 'Personas' tiene que ver con el impacto social de la compañía, desde un punto de vista externo, pero también interno, destacando su trabajo en Diversidad, Equidad e Inclusión y conciliación de la vida de las personas de la compañía.

"Nuestra memoria no solo refleja un compromiso, sino acciones concretas que, a lo largo del 2023, han ido impactando en nuestro entorno y reflejan una forma de actuar que en Roche tenemos muy interiorizada y es inherente a nuestro propósito como compañía. Queda todavía mucho por hacer, pero lo que está claro es que no entendemos otra forma de actuar que no sea de forma comprometida y sostenible", señala la directora de Comunicación, Pacientes y RSC de Roche Farma, Beatriz Lozano.