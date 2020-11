'Lorviqua' (Pfizer) aporta beneficios en pacientes con cáncer de pulmón ALK positivo sin tratamiento previo

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La revista científica 'New England Journal of Medicine' ha publicado los resultados del ensayo de fase 3 'CROWN' de lorlatinib, registrado por Pfizer con el nombre de 'Lorviqua', frente a 'Xalkori' (crizotinib), que demuestran beneficios como tratamiento en personas con cáncer de pulmón de células no microcíticas (CPNM) avanzado positivo para la quinasa del linfoma anaplásico (ALK+) no tratado previamente.

En un análisis intermedio planificado, lorlatinib mostró una mejora estadística y clínicamente significativa en la supervivencia libre de progresión (SLP) de acuerdo con la revisión por un comité independiente (BICR, por sus siglas en inglés), el objetivo principal, en comparación con crizotinib, correspondiente a una reducción del 72 por ciento en el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte. Actualmente, el ensayo continúa para valorar el objetivo secundario de supervivencia global (SG), que no estaba definido en el momento del análisis.

"En Pfizer llevamos casi una década comprometidos a transformar el tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas mediante el desarrollo de medicamentos innovadores como lorviqua, un inhibidor de ALK de tercera generación desarrollado específicamente para inhibir las mutaciones tumorales más comunes que generan resistencia a los medicamentos existentes para tratar esta enfermedad y para tratar las metástasis cerebrales", ha explicado la directora médica de la Unidad de Oncología de Pfizer España, Cecilia Guzmán.

Además, prosigue, los datos de supervivencia libre de progresión y las respuestas intracraneales observadas en el ensayo destacan el papel potencial de lorviqua para mejorar los resultados en las personas con CPNM avanzado ALK+ no tratado previamente y nos complace que estos datos se revisen como parte del programa piloto 'Real-Time Oncology Review' (RTOR) de la Agencia Americana del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés).

En cuanto a los objetivos secundarios, la tasa de respuesta objetiva (TRO) fue del 76 por ciento con lorlatinib y del 58 por ciento con crizotinib. Además, lorlatinib mostró una mayor actividad intracraneal en comparación con crizotinib. En el grupo de lorlatinib, el 96 por ciento de las personas no presentó progresión en el sistema nervioso central (SNC) a los 12 meses en comparación con el 60 por ciento en el grupo de crizotinib.

En las personas que presentaban metástasis cerebrales medibles, la TRO intracraneal fue del 82 por ciento con lorlatinib y del 23 por ciento con crizotinib. Se observaron tasas de respuesta completa intracraneal de 71 por ciento y 8 por ciento en cada brazo, respectivamente.

"Los medicamentos basados en biomarcadores han mejorado los resultados para las personas que viven con cáncer de pulmón no microcítico ALK positivo, pero aún se necesitan terapias innovadoras para retrasar la progresión de la enfermedad. Los resultados del ensayo CROWN demuestran que lorlatinib tiene el potencial de ser una opción de primera línea que cambie la práctica clínica y estamos muy agradecidos a aquellas personas que participaron en este ensayo", ha dicho Guzmán.