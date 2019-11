La industria farmacéutica no considera que el 'procés' esté afectando especialmente al sector en Cataluña

Actualizado 05/11/2019 13:29:07 CET

XVI Seminario Industria Farmacéutica y Medios de Comunicación, celebrado en Chinchón. - FARMAINDUSTRIA

Pero piden "estabilidad política" y "visión estratégica" para mantener y atraer inversiones

CHINCHÓN (MADRID), 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La patronal de la industria farmacéutica en España, Farmaindustria, no considera que el 'procés' independentista en Cataluña esté afectando especialmente a las empresas del sector. "Hasta donde nosotros sabemos, la situación política en estos últimos meses no ha generado ningún cambio alarmante o digno de atención. No es elemento de preocupación en el sector, aunque la estabilidad política es un factor positivo", ha comentado su director general, Humberto Arnés.

En el XVI Seminario Industria Farmacéutica & Medios de Comunicación, que se está celebrando este martes en Chinchón (Madrid), el presidente de la patronal, Martín Sellés, ha defendido que las inversiones que tienen las compañías farmacéuticas, tanto internacionales como nacionales, en Cataluña "se están manteniendo". "No nos consta que esto vaya a cambiar sustancialmente en el corto plazo", ha añadido el representante de la industria.

En cualquier caso, Sellés ha insistido en que el sector, "como cualquier otro", aprecia "mucho evidentemente" la estabilidad política. "Valoramos que haya gobiernos con visión estratégica de medio y largo plazo. Creo que todos los sectores económicos del país piden la mayor estabilidad política posible para poder tener planes e inversiones. Si queremos competir en igualdad de condiciones con otros países, necesitamos un entorno político que facilite las inversiones en cualquiera de nuestras comunidades autónomas. Cuanto más cerca estemos de un Gobierno estable con visión estratégica mejor para todos, cuanto más lejos peor. Eso es aplicable a nivel nacional, autonómico e internacional. Es algo de sentido común", ha agregado.

Preguntado acerca de situaciones concretas de compañías que han anunciado Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en Cataluña en las últimas semanas, Humberto Arnés ha rechazado que estén relacionadas con el 'procés' de forma directa. "Cualquier decisión de las empresas con el empleo no es improvisada, tienen una maduración larguísima. Las decisiones de las compañías no son improvisadas", ha argumentado.

En este sentido, Sellés ha recordado que este tipo de decisiones las toman tanto compañías con sede en Madrid como en Cataluña, y que "hay distintas causas", no solo políticas. "Hasta donde nosotros sabemos, no hay que relacionarlas directamente con la situación política de Cataluña, pero lo más lógico es preguntar a las compañías directamente el porqué de sus decisiones", ha detallado.

10N: UN GOBIERNO QUE VALORE EL SECTOR

Por otra parte, Sellés ha pedido que el Gobierno que salga de las elecciones generales que se celebran este domingo "entienda que el sector de la industria farmacéutica está lleno de oportunidades, tiene un impacto positivo sobre la economía, y lo podría tener más aún si se dieran las circunstancias adecuadas". "Muchos gobiernos de otros países hacen todo lo posible para atraer inversiones, nosotros necesitamos argumentos sólidos para que esas inversiones vengan a España. Queremos trabajar con el próximo Gobierno para desarrollar una estrategia que atraiga más riqueza a nuestro país", ha reclamado.

En este sentido, ha reivindicado que el sector cuenta con investigación clínica "de primer nivel" que resulta una "magnífica carta de presentación" y pone en ventaja a España frente a otros países. Junto a esto, ha defendido la gran inversión que realiza la industria farmacéutica en España, principalmente en I+D industrial: "Esta inversión merece mayor reconocimiento por parte de los gobernantes. Si hay reconocimiento, habrá más inversiones; y si no, se irán a países con ese reconocimiento. Perderemos una gran oportunidad. Así de sencillo y de duro", ha afirmado.

"Nuestro sector genera riqueza en España. Tenemos puestos de trabajo de calidad, el empleo que generamos es cualificado, indefinido y diverso. Más del 94 por ciento de los trabajadores tienen contrato indefinido, el 60 por ciento son titulados universitarios, más del 50 por ciento son mujeres. En nuestros comités de dirección, más del 40 por ciento son mujeres, cuatro veces más que la media de las empresas del IBEX 35. Pocos sectores generan este tipo de empleo tan cualificado y diverso", ha celebrado.

Por último, el presidente de la patronal también ha criticado el descenso de inversión en sanidad pública en España. Desde 2010, ha bajado en casi medio punto el dinero destinado al Sistema Nacional de Salud (SNS) en relación al Producto Interior Bruto (PIB) español. "El PIB ha crecido casi cuatro veces más que la inversión en Sanidad en lo que llevamos de década. En términos relativos, estamos invirtiendo menos que en 2010, y en términos absolutos un 3 por ciento más. Esto no son opiniones, son números bastante incontestables", ha lamentado. En este contexto, ha vuelto a solicitar que se dedique a la sanidad pública "al menos" el 7 por ciento del total del PIB para "garantizar la calidad asistencial".