Industria europea de genéricos y biosimilares participa en el diálogo promovido por la UE sobre suministro de fármacos

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de miembros de la patronal Medicines for Europe que representa a las industrias de medicamentos genéricos y biosimilares ha participado en el diálogo iniciado por la Comisión Europea con los agentes de la cadena de fabricación de productos farmacéuticos en la UE sobre el suministro de medicamentos para conocer mejor su funcionamiento, analizar qué problemas existen y cómo se pueden solucionar.

Desde Medicines for Europe consideran que este diálogo promovido por la UE proporciona una "oportunidad" para abordar el problema de "garantizar un suministro previsible y sostenible de medicamentos en Europa, manteniendo las necesidades esenciales de los pacientes en el centro mismo de la planificación".

Durante el diálogo, el grupo de miembros de Medicines for Europe describió las bases necesarias para apoyar la fabricación en Europa, a través de "una combinación de políticas de mercado inteligentes, fondos de inversión de apoyo y marcos regulatorios ágiles que fomentaría una industria saludable en Europa".

"Es muy doloroso ver a Europa perdiendo gradualmente su producción farmacéutica esencial. Esto no puede continuar. Este diálogo es un primer paso concreto para plasmar y evaluar fortalezas y vulnerabilidades; definir cambios normativos y fondos para asegurar y atraer inversiones significativas a Europa. Además, es importante mantener el comercio abierto. Medicines for Europe participará constructivamente en el diálogo para avanzar en la seguridad del suministro de medicamentos para Europa", ha resaltado el presidente de Medicines for Europe, Christoph Stoller (TEVA).