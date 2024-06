Ignacio Sáez-Torres es nombrado director general Sanofi General Medicines para España y Portugal

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ignacio Sáez-Torres ha sido nombrado director general Sanofi General Medicines para España y Portugal, sustituyendo a Shirley Gil Parrado, quien ha sido promocionada a un rol global.

Tras liderar el área de vacunas de la filial, con hitos como la comercialización de la primera inmunización para proteger a todos los lactantes frente al virus respiratorio sincitial durante su primera temporada, Sáez-Torres asume ahora un pilar estratégico para la compañía, que incluye medicamentos y servicios en el ámbito de la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los trasplantes.

En esta unidad de negocio se prevén lanzamientos de nuevos tratamientos ‘first and best in class’ en el ámbito de la diabetes tipo 1 autoinmune o la enfermedad de injerto contra receptor crónica (EICRc), una complicación común de los trasplantes de médula ósea y de células madre.

"Mi reto, y mi ilusión, es poder seguir siendo igual o más importantes para los pacientes y profesionales sanitarios a los que servimos, gracias a los nuevos tratamientos que estamos investigando y desarrollando y que, esperamos, supongan una mejora significativa en el manejo de estas enfermedades y en la calidad de vida de quienes conviven con ellas", ha dicho el nuevo director general Sanofi General Medicines Iberia.

Marta Díez, por su parte, asume la dirección general de vacunas para España y Portugal tras haber formado parte de Pfizer y otras compañías, asumiendo roles locales y regionales en diferentes países.

En su nueva posición, Díez será responsable de liderar un área clave con un amplio portafolio para la prevención de enfermedades infecciosas, que incluye vacunas combinadas pediátricas, de refuerzo y para la protección frente a virus respiratorios como la gripe o el virus respiratorio sincitial en lactantes, entre otras.

"Mi objetivo es aportar mi esfuerzo y conocimiento para seguir siendo líderes en proteger a la población de aquellas patologías frente a las que hemos desarrollado, o estamos desarrollando, vacunas e inmunizaciones 'first and best in class'", ha señalado la nueva directora general Sanofi Vacunas Iberia.