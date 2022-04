Fundación ONCE y Roche Farma se unen para fomentar el empleo de las personas con discapacidad

Fundación ONCE y Roche Farma se unen para fomentar el empleo de las personas con discapacidad - ROCHE

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Roche Farma y la Fundación ONCE han firmado un Convenio Inserta para fomentar la contratación de personas con discapacidad por parte de la compañía farmacéutica.

El acuerdo se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

Para el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, contar con un socio estratégico como Roche Farma, que impulsa la inclusión y la diversidad, es muy importante y además "el hecho de que los servicios informáticos del Grupo Roche se encuentren en España es una oportunidad para que las personas con discapacidad con perfiles tecnológicos puedan integrarse en la plantilla".

En este sentido, ha explicado que Fundación ONCE cuenta con el programa Por Talento Digital, que tiene un espacio físico propio en el que forma a personas con discapacidad en nuevas tecnologías, con el fin de dar respuesta a las demandas del mercado.

"En Roche estamos muy contentos de esta nueva etapa que abrimos junto con la Fundación ONCE. Creemos firmemente que la igualdad de oportunidades y la integración laboral de personas con discapacidad nos hace más fuertes y nos prepara mejor para dar respuesta a las necesidades de nuestros pacientes. Esta integración y diversidad no sería posible sin la colaboración con entidades como la Fundación ONCE y su encomiable propósito", ha añadido el director general de Roche Farma, Stefanos Tsamousis.

Roche contará con Inserta Empleo, entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, para abordar los procesos de selección de candidatos para puestos de trabajo que pueda necesitar la compañía, así como para desarrollar posibles acciones de formación y cualificación profesional.

Este acuerdo conlleva la adhesión de Roche al Foro Inserta Responsable, una plataforma de trabajo en red e innovación social que posibilita compartir prácticas, herramientas y experiencias que favorezcan el eficaz desarrollo de las políticas de inserción laboral de talento con discapacidad.

El convenio contempla, además, la promoción de otras acciones que favorezcan la inserción laboral de personas con discapacidad de forma directa mediante programas de atracción de talento.