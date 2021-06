Fundación Instituto Roche amplía el plazo de sus becas sobre ciencia de datos en medicina personalizada

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Instituto Roche ha decidido ampliar el plazo de la convocatoria para la tercera edición de las ayudas a la formación en el área de Ciencia de Datos en Medicina Personalizada y de Precisión, hasta el próximo 15 de julio.

En esta nueva convocatoria se adjudicarán tres becas, en régimen de concurrencia competitiva, como ayuda económica para cubrir los gastos de matrícula de hasta un máximo de 7.000 euros cada una de ellas. La beca permitirá a las personas seleccionadas aumentar su formación en todas las áreas clave de la Ciencia de Datos, como biomedicina, bioinformática, informática médica, sistema de ayuda a la decisión, ciencias ómicas, machine learning, inteligencia artificial, medicina personalizada de precisión, entre otras.

Mediante esta convocatoria, la Fundación Instituto Roche quiere poner de manifiesto la necesidad de incorporar nuevos perfiles profesionales en el campo de las ciencias de datos al sistema sanitario, tal como recoge el documento 'Transformación digital del sistema sanitario para la incorporación de la Medicina Personalizada de Precisión', impulsado por la Fundación y que pone el acento en la formación de los profesionales del futuro como herramienta clave para la completa transformación del Sistema Nacional de Salud, así como asegurar la implementación e integración de la Medicina Personalizada de Precisión en la asistencia sanitaria y para que España esté a la vanguardia de la innovación en salud.

Podrán optar a las becas los titulados universitarios, preferentemente en carreras de la rama de Ciencias (Biología, Química, Física, Matemáticas, Estadística, etc.) y Ciencias de la Salud (Medicina, Farmacia, Biomedicina, Biotecnología, etc.), así como en ingenierías de la rama de computación y electrónica (Informática, Telecomunicaciones, etc.).

Tanto las bases como el formulario para solicitud de las becas están disponibles en la web de la Fundación Instituto Roche y se podrán presentar solicitudes hasta el próximo 15 de julio de 2021. Las personas interesadas deben enviar la documentación al siguiente correo electrónico: becacienciadedatos@institutoroche.es.

Los miembros del Patronato de la Fundación Instituto Roche evaluarán las solicitudes y otorgarán las becas de acuerdo con los siguientes criterios: valoración de los méritos curriculares y experiencia laboral del candidato (hasta 40 puntos), y valoración económica para financiar la matrícula del Máster (hasta 60 puntos).