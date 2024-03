Farmaindustria resalta el "éxito" de las vacunas contra el virus del papiloma humano para prevenir el cáncer

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Farmaindustria ha destacado el "éxito" que han supuesto las vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH) para prevenir la gran mayoría de casos de cáncer de cuello de útero.

Con motivo del Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cérvix, que se celebra este 26 de marzo, Farmaindustria ha recordado que más de 30.000 mujeres europeas son diagnosticadas de cáncer de cuello de útero cada año y unas 13.500 mueren por esta causa.

Estas cifras, sin embargo, "pueden llegar a ser historia en un futuro no muy lejano", ya que la introducción de estas vacunas en Europa, a partir de 2006, "supuso un cambio de paradigma y los expertos ya han podido corroborar su eficacia".

En este sentido, Farmaindustria ha subrayado un estudio publicado en 'The Lancet' con datos de Reino Unido, que comprobó que las mujeres que se habían vacunado a los 12 y 13 años tenían un 87 por ciento menos de tumores de cérvix que quienes no la habían recibido.

Asimismo, cita otro estudio en 'The New England Journal of Medicine', que arrojó similares resultados en Suecia, con tasas de cáncer un 88 por ciento menores en mujeres vacunadas en la adolescencia que en aquellas mujeres que no vacunadas.

VACUNACIÓN EN ESPAÑA

Farmaindustria ha señalado que, en España, las vacunas del VPH se autorizaron en octubre de 2007 y se incorporaron a los calendarios vacunales de las comunidades autónomas durante 2008, como explica en un artículo la Asociación Española de Pediatría. Entonces fue indicada para las niñas, y en los últimos años se ha ido añadiendo a los niños de forma progresiva, ya que el plazo para incluirles dictado por el Ministerio de Sanidad expiraba este año.

El virus del papiloma humano, causante del 95 por ciento de los casos de cáncer de cuello de útero, es la infección de transmisión sexual más común y se estima que afectará a un 10 por ciento de la población en algún momento de su vida. Aunque algunos tipos de VPH (hay más de 100) se consideran de bajo riesgo, otros tienen riesgo alto y pueden producir cáncer de cuello de útero, vulva, pene, vagina, ano, recto y orofaringe.

"Es por ello que, aunque las mujeres son quienes más frecuentemente lo sufren, es importante vacunar también a los hombres tanto porque pueden sufrir ellos mismos algunos de estos tumores como transmitir la infección a las mujeres", recalcan desde la asociación.

En este punto, Farmaindustria aclara que tener una infección por VPH no indica necesariamente sufrir un cáncer. Algunas se eliminan espontáneamente, pero un pequeño porcentaje puede persistir, derivar en lesiones precancerosas y finalmente en cáncer.

El calendario de vacunaciones del Ministerio de Sanidad aprobado para 2024 recomienda la vacunación frente al VPH en la población total a los 12 años, entre los 12 y los 18 años en mujeres no vacunadas o con vacunación incompleta y en varones a partir de la inclusión en el calendario, y en adultos de cualquier edad en situaciones de riesgo (hombres que tienen relaciones con hombres y personas en situaciones de prostitución hasta los 25 años).

Además, se recomienda la vacunación en menores de 18 años inmunodeprimidos (incluido VIH), en adultos hasta los 45 años en condiciones de inmunosupresión (síndrome WHIM, VIH y trasplante de órgano sólido o progenitores hematopoyéticos),y en mujeres de cualquier edad que hayan sido tratadas por lesiones intraepiteliales de alto grado en cérvix.

En España, las tasas de vacunación del VPH alcanzaron el 90 por ciento para la primera dosis y el 83,2 por ciento para la segunda en 2022, según datos del Ministerio de Sanidad. Los expertos coinciden en la importancia de mantener las tasas elevadas -más del 80 por ciento- tanto en niñas como niños para mantener la inmunidad de rebaño.

DATOS EN EUROPA

Según un informe de la Federación Europea de la Industria Farmacéutica (Efpia), las tasas de vacunación en Europa diferían del 30 al 70 por ciento según los países, "lo que genera una desigualdad territorial que influye en la salud global, en el bienestar y también en la economía", apuntan desde Farmaindustria.

En este contexto, la Comisión Europea presentó este mes de enero una Recomendación para apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos por prevenir el cáncer mediante la vacunación. Europa se centra en la vacuna del VPH -junto a la de la hepatitis B- al ser clave para prevenir infecciones víricas que pueden provocar cáncer. Europa incide en que mientras se estima que un 40 por ciento de los casos de cáncer de la UE son evitables, sólo alrededor del 5 por ciento del gasto sanitario total se dedicó a prevención en los Estados Miembros en 2021.

Según el informe de Efpia, en Europa las vacunas del VPH pueden prevenir 27.000 casos de cáncer de cérvix y 12.000 muertes.