Expertos muestran a más de 80 jóvenes la "interesante" salida profesión que tiene el ámbito sanitario

Más de 80 jóvenes y mujeres profesionales han compartido charla con la doctora Margarita Salas en el 'speed networking' 'Niñas sin Límites, la Sanidad del futuro', celebrado en las instalaciones de Pfizer España en Madrid, donde se les ha mostradp que el ámbito sanitario puede ser una interesante elección laboral para ellas, un sector con muy diversas oportunidades profesionales donde, a pesar de que la presencia de la mujer es numerosa, ellas siguen infrarrepresentadas en determinados perfiles y en los cargos de dirección y gestión.

"Creo que en un futuro no muy lejano, la mujer ocupará en la ciencia el puesto que le corresponda de acuerdo a su valía y su trabajo. Cuando yo empecé se creía que las chicas no valíamos para hacer investigación, ahora todos estamos convencidos de que las chicas pueden hacer de todo, por eso os animo a que hagáis lo que queráis, a que no tengáis complejos, porque la mujer puede hacer lo que desee", ha dicho Salas.

En el acto, presentado por la periodista de TVE María Eizaguirre, ha participado también la presidenta Regional de Medicina Interna de los Mercados Desarrollados, Beatriz Faro, quien ha destacado que las jóvenes necesitan ver y conocer que hay muchas mujeres trabajando en todos los ámbitos profesionales, porque tener referentes inspira a las niñas y las empodera para decidir qué profesión elegir desde el conocimiento y la libertad". Paula Gómez de la Bárcena, directora de la Fundación Inspiring Girls ha comentado por su parte que este encuentro "es especialmente motivante para la Fundación.

El sector sanitario es uno de los que más mujeres en activo tiene, y, sin embargo, esta "feminización" de base de profesiones sanitarias como médica, enfermera, farmacéutica, o psicóloga, no se ve reflejada en perfiles de investigación científica y biomédica, ni en los puestos de responsabilidad donde son claramente minoría. Esto tiene que ver con el empoderamiento, con creer que podemos estar ahí, en puestos de dirección, y es importante que las mujeres que existen en esos puestos de responsabilidad se visibilicen para que nuestras jóvenes aspiren siempre a lo más alto."