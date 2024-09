Experto recuerda los beneficios de dupilumab (Sanofi) para EPOC, que reduce un 30% las exacerbaciones

VIENA (AUSTRIA), 9 Sep. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Alicia Sánchez Romero) -

El profesor de Medicina Respiratoria en la Universidad de Ferrara (Italia), Alberto Papi, ha recomendado 'Dupixent' (dupilumbab), un fármaco biológico de Sanofi financiado hasta ahora en España para la dermatitis atópica de moderada a grave y el asma grave, entre otras patologías, para tratar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), ya que se ha demostrado que puede reducir las exacerbaciones hasta en un 30 por ciento.

Se trata una indicación ya aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) hace unas semanas, pero todavía no financiada en España. Otros usos que sí están financiados en España, además de la dermatitis y el asma, son la rinosinusitis crónica con poliposos nasal en adultos, la esofagitos eosinofílica en adultos y el prúrigo nodular en adultos.

Tal y como ha explicado Papi durante una rueda de prensa organizada por Sanofi en el marco del Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea, el fármaco está indicado para la EPOC --también conocida como enfisema o bronquitis crónica-- no controlada con evidencia de inflamación de tipo 2, cuyo indicador es tener los eosinófilos elevados en sangre. Se estima que un 40 por ciento de los pacientes con esta enfermedad cumplen con estas condiciones.

La aprobación de la EMA cubre a los pacientes que ya están en tratamiento con una combinación de un corticosteroide inhalado (CEI), un agonista beta-2 adrenérgico de acción prolongada (LABA) y un antagonista muscarínico de acción prolongada (LAMA) --conocida popularmente como triple terapia--, o en una combinación de un LABA y un LAMA si el CEI no es apropiado.

Se trata del primer medicamento biológico que ataca una causa subyacente de esta enfermedad, la inflamación tipo 2, reduciendo y mejorando a la vez la función pulmonar.

Como se ha recordado en el acto, las exacerbaciones constituyen la complicación principal de la EPOC, pues, durante las mismas, "el paciente pierde una cantidad de función pulmonar que nunca volverá a recuperar", según ha alertado el jefe global de Asuntos Médicos de Inmunología de Sanofi, Antonio Martín. Durante estos episodios se empeoran los síntomas como la disnea, la tos o la expectoración del paciente.

Por tanto, al prevenirse las exacerbaciones, con este nuevo fármaco se preserva la capacidad pulmonar. Como la capacidad respiratoria involucra a todo el sistema, precisamente estas exacerbaciones empeoran el riesgo de enfermedad cardiovascular y, por tanto, de muerte. De hecho, la tasa de mortalidad de los ingresos por estos eventos se sitúa en un 11 por ciento.

"Cada episodio reduce la superviviencia y aumenta la posibilidad de otro episodio. El pulmón no está aislado, por lo que cada exacerbación aumenta el riesgo de otras condiciones del sistema, como infartos", ha expresado Papi.

El tabaquismo es el principal factor de riesgo de esta enfermedad, razón por la que está muy afectada socialmente por el estigma. También hay otras como la contaminación interior.

La aprobación se basa en los resultados de los estudios en fase 3 'BOREAS' y 'NOTUS', que fueron publicados por separado en 'The New England Journal of Medicine' y evaluaron su eficacia y seguridad en adultos con EPOC no controlada con evidencia de inflamación de tipo 2. Los pacientes tratados con este medicamento en los dos ensayos experimentaron, respectivamente y en comparación con el placebo a las 52 semanas de tratamiento, una reducción del 30 y 34 por ciento en la tasa anualizada de exacerbaciones moderadas o graves, objetivo principal de ambos ensayos.

También se observaron mejoras en la función pulmonar a las 12 semanas, que ya se observaron en la semana 2 y 4 y se mantuvieron a las 52 semanas en ambos estudios.

LA VISIÓN DE LOS PACIENTES

Por otro lado, durante el acto también hubo una representación de los pacientes. Angelika Wildham, una austriaca activista por la enfermedad, lleva 30 años cuidando a dos personas con EPOC en su familia: su prima, que había sido fumadora, y su marido, que nunca había fumado. Sin embargo, este último trabajaba como mecánico en un taller de coches. "Respirar ese aire contaminado fue un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad", ha explicado Angelika.

Esta defensora de los pacientes ha querido recordar la carga mental y emocional de la enfermedad, tanto para los pacientes como para sus cuidadores. "Los pacientes tienen miedo del futuro y eso incrementa los problemas mentales", ha señalado. La salud mental de los cuidadores también se ve mermada, ya que "todo el día se está pensando en qué hacer: organizando la medicación o pidiendo citas con el médico y estresante".

También ha hablado de los habituales "conflictos" entre pacientes cuidadores, porque los primeros no asumen que cada vez tienen menos capacidad para realizar las actividades del día a día.

Así las cosas, Angelika, ha pedido más concienciación sobre la enfermedad e "información buena y entendible en el idioma de cada país". En suma, ha reclamado una comunicación más accesible y luchar contra el estigma de la enfermedad.