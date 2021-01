Experta considera que se debería vacunar frente a la gripe "a toda la población trabajadora"

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Expertos presentes en las jornadas 'on line' 'VAC in company', organizadas por GSK, han abogado por la vacunación frente a la gripe universal para la población trabajadora y por introducir vacunas como las del VHB, VHA, meningococo, tosferina, polio, varicela, etc. en función del sector o la profesión que se ejerce.

La pandemia de COVID-19 ha puesto el foco en la importancia de la vacunación, no solo en las primeras etapas de la vida, sino también en la edad adulta. Este hecho, unido a la movilidad de los trabajadores, ha provocado un "creciente interés" en los servicios de Medicina del Trabajo sobre la prevención, según explica la jefa del Servicio de Prevención y Salud Laboral del Hospital Universitario Fundación Alcorcón y coordinadora del área de Vacunas de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT), Isabel Galán.

Entre los contenidos, las jornadas han abordado las vacunas del trabajador sano, tanto aquellas que deberían ser comunes a todos los trabajadores como las que es preciso valorar en función de los sectores de actividad y las profesiones, así como las indicadas en función de sus antecedentes personales (edad, gestación, conductas de riesgo, enfermedades crónicas y otras patologías).

Para la doctora Galán, todo trabajador debería "actualizar su calendario vacunal de adulto ajustado por edad y pertenencia o no a determinados grupos de riesgo, como enfermos crónicos o trabajadores con déficits de inmunidad".

En concreto, considera que se debería "vacunar frente a la gripe de forma universal a toda la población trabajadora". En función del tipo de actividad, la movilidad u otras situaciones especiales, se tendrían que valorar otras inmunizaciones como "la hepatitis A (VHA), hepatitis B (VHB), fiebre tifoidea, meningococo (B y ACWY), tosferina, polio, varicela, tetravalente e Hib (haemophilus influenzae tipo B)".