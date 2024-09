Escuela de Escritores y Roche Farma convocan la segunda edición del concurso de microrrelatos 200 Pulsaciones

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Escuela de Escritores y Roche Farma España han lanzado este lunes la convocatoria de la segunda edición del concurso 200 Pulsaciones, un certamen de microrrelatos que tiene como fin estimular la creación literaria en torno al sistema sanitario y sus profesionales desde una perspectiva positiva.

Los relatos deberán comenzar con la frase Estaba en la sala de espera y no sobrepasar las 200 palabras de extensión, sin contar con el título y la frase de inicio. Los textos, que deben estar escritos en español, tienen que ser originales e inéditos (esto es, no deben haber sido publicados en ningún medio o soporte), y no pueden haber recibido previamente ningún premio o accésit en otro certamen o concurso nacional o internacional.

En cuanto a los premios, el microrrelato ganador recibirá un premio de 2.000 euros, el segundo clasificado de 1.500 y el tercero de 1.000 euros. Asimismo, los tres autores seleccionados como ganadores recibirán una matrícula gratuita para un curso 'on line' de escritura creativa de tres meses de duración organizado por Escuela de Escritores.

"El éxito de la primera edición de 200 Pulsaciones, en la que se recibieron cerca de 2.000 microcuentos, demostró la importancia de estimular la generación de historias positivas en torno a uno de los principales activos colectivos que tenemos como sociedad: nuestro sistema sanitario y sus profesionales. La creación literaria es una de las mejores formas para lograrlo, y es por ello que decidimos lanzar esta segunda edición, que cuenta además con un importante incremento en la dotación de los premios", señala Beatriz Lozano, directora de Comunicación, Pacientes y RSC de Roche Farma España.

Por su parte, Javier Sagarna, director de Escuela de Escritores, animó a los participantes a asumir el reto de escribir una historia con final feliz sin caer ni en lo tópico ni en lo cursi. "Paul Valéry decía que 'con buenos sentimientos solo se hace mala literatura'. Pensamos que no es necesariamente cierto, aunque la rotundidad de la afirmación de Valéry sí esconde una gran verdad: escribir un final feliz convincente exige al escritor un dominio del oficio que no está al alcance de cualquiera. Ese es el reto literario que proponemos en 200 Pulsaciones".

En cuanto al jurado, estará formado por los escritores Marta Sanz, Lorenzo Silva y Manuel Vilas, que elegirán los tres mejores relatos atendiendo a criterios de calidad y originalidad. También seleccionarán otros tres relatos, que tendrán la consideración de suplentes para el caso de que alguno de los seleccionados renunciara al premio adjudicado, no pudiera ser localizado o no cumpliera con los requisitos establecidos en las bases.

La participación está abierta desde este lunes, 9 de septiembre, hasta el jueves 17 de octubre, y el fallo del concurso se hará público el lunes 4 de noviembre. Las bases están publicadas en la web de Escuela de Escritores, y se pueden consultar en este enlace, donde también figura el formulario para poder remitir el o los relatos, ya que cada persona podrá participar con tantos microrrelatos como desee.

Puede participar en este concurso cualquier persona física, mayor de edad y residente en España, salvo las personas involucradas en la organización y aquellas que se encuentren vinculadas mediante relación laboral a Escuela de Escritores o a Roche.