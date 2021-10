Ya está disponible en España 'MenQuadfi', vacuna antimeningocócica (MenACWY) a partir de los 12 meses

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sanofi Pasteur ha informado que de que ya está disponible en España 'MenQuadfi', aprobada por la Agencia Española del Medicamento (AEMPS), para la inmunización activa de personas a partir de los 12 meses de edad frente a la enfermedad meningocócica invasiva causada por Neisseria meningitidis serogrupos A, C, W e Y en España.

Está respaldada por un sólido y completo programa clínico internacional, que incluye siete estudios pivotales de fase 2 y 3, aleatorizados, controlados y multicéntricos, en los que se evaluó su inmunogenicidad y seguridad en más de 6.600 individuos sanos en población pediátrica (mayores de 12 meses y adolescentes) entre los que se incluyen aproximadamente 600 participantes de 8 centros en España.

A los sólidos datos que demostraron el perfil de 'MenQuadfi' para prevenir la enfermedad meningocócica causada por los serogrupos A, C, W e Y, se suman los recientes resultados del estudio de fase 3 MEQ00065 que ha demostrado una respuesta inmunitaria superior frente a la enfermedad meningocócica del serogrupo C, en comparación con la vacuna cuadrivalente (ACYW) 'Nimenrix' y la vacuna monovalente C 'NeisVac-C' en niños sanos.

"Ninguna familia debería tener que hacer frente a la meningitis meningocócica. La protección de los niños y adolescentes frente a esta enfermedad y sus distintos serogrupos es de vital importancia. Estos datos representan un importante hito en los esfuerzos de Sanofi Pasteur por avanzar en la protección frente a la meningitis meningocócica y apoyar la ambición de la Organización Mundial de la Salud de derrotar esta enfermedad para 2030", señala Ignacio Sáez-Torres, Director General Sanofi España.

En 2018, 3.233 personas contrajeron la enfermedad meningocócica invasiva en Europa, y aproximadamente 1 de cada 10 no sobrevivieron. Del total de casos, 2.911 fueron clasificados como producidos por los serogrupos B, C, W o Y, de los cuales casi la mitad (47%) fueron de los serogrupos C, W o Y. Las tasas fueron más altas en lactantes, seguidos de niños menores de 5 años, con un segundo pico en la franja de los 15-24 años de edad.

En España durante este mismo periodo, 351 individuos contrajeron la enfermedad meningocócica invasiva y aproximadamente 46 no sobrevivieron. Del total de número de casos reportados, 138 correspondieron a los serogrupos C, W o Y, con la mayor incidencia en los menores de 5 años, con otros dos picos, en la franja de 15 a 19 años y de mayores de 65 años