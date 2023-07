Empresas.-La revista científica 'Nature' reconoce el papel de Sanitas en ámbito del 'open data' de salud a nivel mundial

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sanitas ha sido reconocida como una de las principales entidades en el ámbito del 'open data' de salud a nivel mundial, según un artículo publicado recientemente en la revista científica 'Nature', en el que se analizan las principales iniciativas de las compañías que están desarrollando proyectos en este campo.

El artículo, titulado 'A guide to sharing open healthcare data under the General Data Protection Regulation', liderado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y del que Sanitas es coautora, ha destacado el proyecto de Sanitas Data4Good y específicamente 'Open Data Covid', que puso a disposición de la comunidad científica y académica datos relativos a los pacientes Covid-19 ingresados en los centros médicos de la compañía, para facilitar la investigación sobre el virus.

Las personas o instituciones interesadas encontraron, mediante estos datos, indicaciones sobre tratamientos y medicamentos administrados, datos de constantes vitales, así como resultados de laboratorio y diagnóstico. Esta información de los pacientes de Sanitas estaba anonimizada, para evitar así la identificación de ningún individuo.

"La pandemia de Covid-19 puso de manifiesto la necesidad real de compartir conocimiento, en especial, en materia de salud. Durante meses se vio que el trabajo en equipo, la unión de propuestas procedentes de equipos multidisciplinares, era imprescindible para luchar contra el virus. Ese fue el origen de nuestro proyecto. Queríamos ayudar a la comunidad científica a identificar patrones y entender esta enfermedad y, lograr así, contribuir al avance de la investigación", ha señalado la Chief Transformation & Strategy Officer de Sanitas y Bupa ELA, Ine Snater.

El artículo busca reflexionar sobre la necesidad de compartir datos sanitarios para desarrollar mejoras en la investigación científica, pero pone de relieve el reto que se supone en el marco de la legislación de privacidad de la Unión Europea.

En este sentido, además de reconocer la labor de Sanitas, ha destacado el trabajo de otras entidades como la Universidad de Medicina de Maastricht; la Fundación de Investigación de HM Hospitales; la Consejería de Salud de Andalucía; el centro de Inteligencia Computacional de Amsterdam; el Hospital general de Auckland, Nueva Zelanda; o El Hospital Universitaria de Bern, en Suiza; entre otros.

Dentro de Sanitas Data4Good también se encuentra el proyecto 'Open Data Seniors', que pone a disposición de las entidades investigadoras, información no identificable, relativa a los residentes que han permanecido en alguno de los centros de mayores de Sanitas, con fecha de ingreso anterior a marzo de 2020 hasta la actualidad.

La información incluye más de 6.000 registros, con datos demográficos, clínicos, de tratamientos y otra información que se recoge durante su estancia en la residencia. A partir de estos datos es posible generar estudios de investigación relacionados con los cuidados aplicados a los mayores y sobre los procesos ligados al envejecimiento de la población que ayuden a fomentar su calidad de vida.

"Sanitas contribuye así, con el ODS 3, sobre garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos, y también al ODS 17, debido a la generación de alianzas para el cumplimiento de los retos, puesto que el fin principal de Sanitas Data4Good es la colaboración entre entidades y la búsqueda de mejores y más eficaces tratamientos", ha finalizado Ine Snater.