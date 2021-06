Ante las dudas sobre las vacunas, esto es lo que proponen los expertos

MADRID, 4 EUROPA PRESS)

La reticencia o el rechazo a aceptar las vacunas de Covid-19 puede abordarse mediante una estrategia de cinco puntos para tratar los factores sociodemográficos y de comportamiento que subyacen a la indecisión sobre las vacunas. Un grupo de científicos especializados en salud de la población, demografía, epidemiología y comportamiento propone en el 'Journal of the Royal Society of Medicine' un enfoque centrado en la confianza, la complacencia, la conveniencia, la comunicación y el contexto.

Aunque la confianza en la seguridad y la eficacia de las vacunas es crucial, escriben, la complacencia, especialmente entre los más jóvenes y los de menor nivel socioeconómico, está fuertemente asociada a una menor aceptación de las vacunas.

Uno de los autores, el doctor Mohammad Razai, del Population Health Research Institute, St George's, de la Universidad de Londres, explica que "a medida que se ofrece la vacuna a los grupos de edad más bajos, es crucial abordar la complacencia mediante la comunicación repetida de los riesgos para facilitar la toma de decisiones informadas. Es importante destacar los grandes beneficios sociales de la inmunidad a nivel de población y la protección que ofrece a las personas vulnerables, sus familias y amigos", añade.

La estrategia también abarca la conveniencia de la aplicación de la vacunación, la comunicación para combatir la desinformación y el reconocimiento del contexto, incluidos el origen étnico, la religión, la ocupación y la situación socioeconómica.

Otra de las autoras, la profesora Melinda Mills, catedrática de Demografía de Nuffield y directora del Centro Leverhulme de Ciencias Demográficas del Nuffield College y la Universidad de Oxford, advierte de que "es necesario un esfuerzo internacional concertado para comprender, analizar y superar las dudas sobre las vacunas. Se calcula que es necesario vacunar al menos al 60-70% de la población mundial para conseguir una inmunidad colectiva eficaz".

"Sin embargo, los datos europeos muestran una menor intención de vacunarse entre las minorías raciales y étnicas, las personas con menor nivel educativo, los más jóvenes y las personas que anteriormente no cumplían con las vacunas recomendadas --añade--. COVID-19 ha exacerbado las desigualdades relacionadas con el origen étnico y el estatus socioeconómico, y la mayor indecisión a la hora de vacunarse en estos grupos podría agravarse aún más".

Los autores concluyen que los mensajes adaptados, atractivos, culturalmente competentes, en la comunidad local y también multilingües, transmitidos por organizaciones como la Cruz Roja, la Media Luna Roja y UNICEF, podrían tener las mayores posibilidades de éxito para abordar la indecisión en la vacunación.