Anefp lanza una campaña para recordar a la población que el autocuidado es clave para luchar contra la Covid-19

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp) llama a la responsabilidad compartida en una campaña de sensibilización ciudadana, que lleva el lema 'Sé responsable. Cuídate', donde recuerda, sobre todo a los más jóvenes, que el autocuidado es clave para proteger a la población y luchar contra los rebrotes de la COVID-19

"No queremos volver a vivir una segunda oleada de esta enfermedad, porque no queremos vivir un segundo confinamiento, porque no queremos perder a nadie más. Por eso, es responsabilidad de todos aumentar el autocuidado. Ese es el mensaje que queremos hacer llegar a toda la sociedad desde anefp", afirma Jaume Pey, director general de la anefp.

"No solo debemos de cuidar de nosotros mismos para evitar nuevos rebrotes, sino también porque queremos volver a abrazar a nuestros seres queridos sin sentir miedo o conocer nuevos países. Solo va a ser posible, si cuidamos de nosotros mismos para cuidar de todos", añade Pey.

La campaña, que se pone en marcha este martes, envía un mensaje de esperanza para volver a disfrutar de los momentos vividos antes del inicio de la crisis sanitaria. Esta iniciativa apela al autocuidado responsable para juntos volver a la normalidad, a la de siempre. Un llamamiento que se dirige especialmente a los jóvenes, que en las últimas semanas han protagonizado algunas imágenes en las que se podían ver grandes concentraciones de personas sin respetar las medidas de seguridad y protección.

"Muchos de ellos han mostrado una conducta ejemplar durante todas las etapas de la crisis de la COVID-19, pero, aunque se hayan relajado las medidas de seguridad, no se debe bajar la guardia y se deben seguir manteniendo las precauciones. Está en nuestras manos no volver atrás y seguir disfrutando de todo lo que nos permite esta nueva etapa", añade Pey.